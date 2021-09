Los concejales de Guayaquil, sin oficina en el Municipio

Catorce de los quince ediles que Guayaquil están sin piso laboral, literalmente. Una notificación verbal de hace unos quince días los puso en sobreaviso de que debían desalojar los cubículos ocupaban en el séptimo piso del edificio Valra, frente al palacio municipal.

Guayaquil: Un Concejo Cantonal con perfil bajo Leer más

Supuestamente instalarían allí Infraestructura Comunitaria, confirmó el concejal Héctor Vanegas, quien no dudó, en oficio, pedir un espacio para trabajar. “Requiero se me reubique en algún otro espacio”, reza el documento. El edil, independiente, confirmó que no puede usar su oficina personal para sus asuntos como funcionario y que hace días tiene como despacho la calle.

Para la concejala de UNES, Lídice Aldás, cree que esta decisión es “una falta de respeto terrible”, pues aunque es cierto que por pandemia las oficinas se usaban poco, igual es preciso una oficina. “Somos el único municipio del país cuyos concejales ahora, además de no tener asistentes, no tienen oficinas”, dijo.

Este Diario conoce que entre los concejales que sí tienen oficinas están algunos del PSC, entre ellos Jorge Rodríguez, que ocupa “un cómodo y espacioso lugar”. El edil no respondió sobre el particular. Otro que también tiene su despacho propio es Josué Sánchez, el espacio de la vicealcaldía. El Municipio tampoco respondió a EXPRESO, aunque luego del pedido de información ha notificado a concejales que pondrá a disposición dos cubículos y una sala de reuniones.