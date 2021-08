La Conaie acusa al Gobierno de “cerrar toda opción de diálogo”

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hizo, este 6 de agosto de 2021, responsable de “cerrar toda opción de diálogo” al Gobierno del presidente Guillermo Lasso.

En un comunicado, la organización recordó que el miércoles pasado entregó al Ejecutivo un pliego de demandas económicas y le daba plazo hasta el lunes próximo para que responda a los reclamos.

La exigencia central de la Conaie es la derogatoria del decreto que libera el precio de los combustibles y toda la normativa que establece el sistema de bandas y precios de los derivados del petróleo.

La Conaie espera hasta el 10 de agosto una respuesta del Gobierno a sus demandas económicas Leer más

El mandatario no espero demasiado para responder. Al día siguiente, en un evento sobre emprendimientos, en Quito cuestionó a “aquellos que dicen representar a los pobres del Ecuador, y ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren combustibles más baratos, y para qué? ¿Para que el subsidio vaya a quién? ¿A los ricos, contrabandistas o a los narcotraficantes? No quiero pensar que aquellos que hacen oír su voz ahora de mantener el subsidio a los combustibles pretendan responder al interés de aquellos sectores a los que la sociedad ecuatoriana no tiene que subsidiar”.

Según la Conaie, la respuesta del primer mandatario “ha sido prepotente cerrando todo diálogo, auténtica características de los gobiernos que representan a las élites y no sienten de cerca los problemas de la mayoría”.

Pese a ello, aseguran que seguirán insistiendo en el debate para analizar técnicamente el precio de los combustibles y los otros reclamos como la no extensión de la frontera minera y la moratoria de un año para los deudores de la banca pública y privada, que es parte de las demandas indígenas.

La mañana de este viernes, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, dijo que no se han establecido plazos para una movilización y calificó a la respuesta de Lasso como un acto “irresponsable y provocativo” y que eso podría tener un impacto entre los ecuatorianos.

En el comunicado, recuerdan que reactivarán el parlamento de los pueblos y organizaciones sociales que surgió tras las protestas de octubre, que fueron encabezadas por Iza, y que se acogerán al derecho a la resistencia si el Gobierno se siguen negando a conversar.