La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó el viernes 30 de septiembre el informe para segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en materia de tránsito.

En esta se propone, entre otras cosas, reducir las multas pecuniarias de tránsito en algunos casos, eliminar la reducción de puntos en la licencia de conducir en otros y eliminar la vulneración del principio non bis in ídem (derecho de las personas a no ser juzgadas ni castigadas dos veces por un mismo hecho).

En el trámite de elaboración del informe, la comisión acogió la propuesta de su presidente, Alejandro Jaramillo, en cuanto a la unificación de todos los proyectos reformatorios al COIP en materia de tránsito. En dicho proceso se analizaron los proyectos rezagados que no llegaron a ser tratados por la anterior Asamblea Nacional.

El documento, que obtuvo ocho votos de respaldo, será analizado por el Pleno.