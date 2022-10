Paola Flores Jaramillo, secretaria de Derechos Humanos, compareció este 12 de octubre ante la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación en el Caso de María Belén Bernal para, a más de dejar en claro, una vez más, que "desde que se informó sobre la desaparición de María Belén, dispuso a todo el equipo técnico intervenir conforme a la Ley y los protocolos", informar sobre la cita que tendrá Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, con un comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"El día de ayer me llegó un correo electrónico del señor Stuardo Rolón, quien es comisionado de la CIDH, con el que nos informó que en los próximas días de manera virtual se reunirá con ella el equipo de la secretaría ejecutiva de la CIDH para escuchar sus preocupaciones", informó Flores y añadió que, después de dicha cita, se prevé que el comisionado se contacte con la Secretaría para establecer una hoja de ruta institucional en este caso.

Durante su comparecencia, Flores insistió que el contacto con la madre de María Belén Bernal fue continuos, pero la asambleísta Yeseña Guamani le recordó, con un video, las palabras de Elizabeth Otavalo, con las que refirió, en días anteriores, no haber recibido dicha ayuda. "Nunca me apoyó en nada, y tengo los chats donde le pido que me ayude con los Derechos Humanos internacionales y no me da respuesta".

Asimismo, ante el detalle que hizo Flores del tipo de acompañamiento y acción realizada por la Secretaría a la madre de María Belén Bernal, la asambleísta de Unión por la Esperanza (UNES), Victoria Desintonio, cuestionó su actuar y las calificó como erradas: "Mientras usted estaba en una oficina intentando llamar a la madre de María Belén Bernal, ella estaba en un cerro de la provincia buscando a su hija. Eso no es acompañar".

Desintonio cuestionó también la falta de una política pública clara y contundente en la Secretaría para erradicar la violencia de género, como también la falta de acción en el caso de María Belén Bernal. "No solo es de ir y tomarse la foto, señora secretaria. Las respuestas que se necesitan aquí, es qué protocolo se activó en este caso".