Comerciantes de Latacunga se movilizan por seguridad: "Nos sentimos desprotegidos"

La inseguridad en Latacunga ha encendido las alarmas entre los comerciantes. Asaltos, robos y una creciente sensación de temor han llevado a la Cámara de Comercio de Latacunga a convocar una marcha pacífica para exigir respuestas de las autoridades. La protesta se realizará este viernes 31 de enero donde los comerciantes exigen respuestas de las autoridades sobre todo a la Policía Nacional.

Paola Porras, representante de la Cámara de Comercio de Latacunga explicó que la iniciativa surge del clamor de los comerciantes, quienes ven con preocupación el aumento de hechos delictivos en la ciudad. “No podemos seguir trabajando con miedo. Queremos saber qué están haciendo las autoridades para garantizar nuestra seguridad”, afirmó.

La marcha se realizará el viernes 31 de enero a las 14:00. El punto de encuentro será la plazoleta de Santo Domingo, desde donde los manifestantes recorrerán la calle Quito hasta llegar a la Gobernación, donde serán recibidos por el gobernador a las 14:30.

El temor tras el asalto a una farmacia

Uno de los detonantes de esta movilización fue el asalto a una farmacia ubicada al sur de Latacunga, un hecho que conmocionó a la comunidad y aumentó el temor en los comerciantes. Según Porras, este episodio ha generado una sensación de vulnerabilidad generalizada, lo que ha llevado a muchos negocios a cerrar más temprano por precaución.

“Los comerciantes están preocupados e indignados. Se sienten solos, desprotegidos. Nos dicen que no ven a los municipales patrullando, que no hay control. No queremos llegar al punto de tener que defendernos por nuestra cuenta”, expresó Porras.

Porras dijo que la reducción del horario de atención y la baja afluencia de clientes están afectando las ventas de los negocios locales. “El comercio ya viene golpeado por la crisis y la informalidad, y ahora tenemos que lidiar con la inseguridad. Cada vez se hace más difícil sostener nuestros negocios. Nosotros pagamos impuestos, patentes, alquileres, pero no recibimos la seguridad que merecemos”, denunció Porras.

