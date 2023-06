En el vecino país de Colombia se aprobó en siete de ocho debates una reforma constitucional que legaliza la compra y venta de la marihuana para uso recreativo en adultos. El próximo y último tratamiento de la normativa se espera para el 20 de junio en la plenaria del Senado.

Inician campaña para legalizar la marihuana de uso recreativo en Florida Leer más

El cambio en la ley, pretente modificar el artículo 49 de la Constitución colombiana y despenalizar la compra y venta de cannabis. La acción cuenta con el apoyo del gobierno del presidente Gustavo Petro.

No obstante, desde 1986 se permite el porte y el consumo de la dosis personal que debe ser hasta 20 gramos. También el autocultivo de hasta 20 plantas por persona. Ahora se justifica este cambio para ser más efectivos en Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

En caso de aprobarse, existe una prohibición y se relaciona a la promoción y la publicidad de la marihuana. Lo que significa que no se podrá hacer anuncios comerciales o propagandas que incentiven el consumo de marihuana en medios de comunicación o en eventos públicos.

En el caso de Ecuador, desde el 21 de junio de 2020, cuando entró en vigencia las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cannabis no psicoactivo o cáñamo dejó de ser una sustancia sujeta a fiscalización.

No obstante, en Ecuador aún no existen certezas de que funcione la misma receta en el país, desde el punto de vista de la socióloga, Alexandra Morales "sería un 50/50, porque así como existen emprendimientos con el uso del cáñamo, estos negocios pueden ser absorbidos por grupos que no operan legalmente" especialmente cuando no existen garantías en temas de seguridad e impunidad en la justicia ecuatoriana.

¿Qué es el CBD? La sustancia que fumó el expresidente Lucio Gutiérrez Leer más

"No estamos preparados por situaciones que tienen que ver para el funcionamiento correcto de la aprobación, es equiparable como el aborto legal y van a ver más prontas que pro en tanto a la opinión ciudadana". Sostiene además, que sí se le va a quitar poder a los grupos del narco, de armas, de la trata de personas.

"Es una situación hasta cierto punto ambigua pero puede haber ciertos beneficios si es que se aplican ciertas regulaciones. No es aprobarla y ya. Yo le veo más por el lado de la seguridad ciudadana. Pero insisto tienen que ver con una regulación y no a libre mercado porque puede venir descontrol y otro tipo de situaciones".

En tanto que el psicólogo José Bucheli señala que no se puede aplicar la medida de uso recreativo en Ecuador, porque ni si quiera el sistema de salud pública puede garantizar al menos una atención digna a quienes tienen problemas de adicciones en el país.

La Policía intercepta un camión con más de media tonelada de marihuana Leer más

"No se puede implemetar para uso recreativo cuando todavía hay problema de consumo, porque el mismo consumo afecta al ser humano físicamente, psicológicamente y socialmente, porque la droga se convierte en un efecto dominador sobre el paciente" enfatizó el especialista.

Adicionalmente, está el uso de la tabla de droga qué, aunque en un inicio se señaló que iba a ser referencial para que los jueces puedan emitir sentencias en casos de microtráfico de drogas, pero ha sido señalada por distintos sectores porque fomentó el consumo de estupefacientes, especialmente en adolescentes y jóvenes.

Tanto así, que el pasado 23 de enero el Frente Parlamentario Anticorrupción y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, acordaron conformar dos mesas técnicas. Los objetivos serán dos:modificarla tabla del consumo mínimo de drogas y acciones contra la minería ilegal.