¿El CNE habilitará capacitaciones virtuales para los miembros de mesa?

Por ahora, las capacitaciones para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto seguirán de forma presencial. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha definido aún el inicio de las capacitaciones virtuales que suelen activarse a pocos días de las elecciones.

El próximo 9 de febrero de 2025 se realizarán las elecciones generales 2025. El CNE seleccionó a 284.319 personas en el país para cumplir con esta obligación. Otras 3.215 se encargarán de las Juntas Receptoras en el exterior.

Todas ellas deben cumplir con la obligación de capacitarse para la jornada electoral que arranca a las 07:00 y termina a las 17:00 de ese domingo. Los seleccionados se encargarán de la conformación e instalación de la mesa de votación, el sufragio, escrutinio; además del embalaje para el envío del material electoral.

Hasta este 30 de enero de 2025, según los datos del CNE, el 82,4% de los seleccionados ya se habían capacitado en los puntos habilitados por el CNE. Es decir, la mayoría ya cumplió con esa obligación a 10 días de que se den las elecciones en Ecuador.

Guayas ha capacitado al 70%

Guayas es la provincia con el porcentaje más bajo de miembros de mesa capacitados. Allí han cumplido con este proceso el 70% de los convocados; es decir, 46.163. Solamente en Galápagos (por su número de seleccionados) ya cumplió con el 100%.

Días antes de que ocurran las elecciones, el CNE suele habilitar capacitaciones virtuales. Son convocatorias que se cumplen mediante plataformas digitales para la capacitación y tiene el mismo efecto que las presenciales. Con eso, quienes deben estar en mesa no son multados.

Sin embargo, hasta hoy la decisión del CNE es que la preparación de los miembros de las Juntas sea presencial.

Multas por incumplimientos de los miembros de mesa

Si una persona seleccionada no asiste a esas capacitaciones será sancionada con una multa de $ 46 y no hay opción para justificar el no haber cumplido con la obligación.

