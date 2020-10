El CNE avala la candidatura presidencial del correísmo y le da 48 horas para que subsane requisitos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió este 1 de octubre de 2020 dar un plazo de 48 horas a la alianza Unión por la Esperanza (Unes) para que subsane los requisitos en los que presenta inconsistencias el binomio presidencial.

La Fiscalía está tras la pista del correo electrónico con amenazas a los integrantes del CNE Leer más

Los tres consejeros de mayoría, encabezados por la presidenta Diana Atamaint, votaron a favor del informe en el que se recomienda negar la candidatura a la vicepresidencia del expresidente Rafael Correa, por la sentencia de ocho años que pesa en su contra por el delito de cohecho.

La recomendación de las áreas técnicas del organismo electoral es dar un plazo de dos días para que la alianza, conformada por Centro Democrático y Compromiso Social, reemplace a Correa por otro precandidato, que será Carlos Rabascall.

Esa no fue la única inconsistencia que encontraron los técnicos del CNE. En la ficha de la solicitud de inscripción el precandidato a la presidencia Andrés Arauz, el número de cédula que fue ingresado no corresponde con el del aspirante. También tiene 48 horas para subsanar ese error.

Junto a Atamaint, votaron a favor los consejeros Esthela Acero y José Cabrera. El vicepresidente Enrique Pita votó en contra al considerar que el binomio no debía ser calificado, y tampoco cabía el reemplazo, porque Correa nunca aceptó personalmente a aceptar su postulación, en tanto que Luis Verdesoto se abstuvo de votar por esta resolución.

El binomio presidencial de Democracia Sí es el primer calificado por el Consejo Nacional Electoral Leer más

Según Atamaint, no le corresponde al organismo electoral “obtaculizar” candidaturas. “El CNE respeta la Constitución y el Código de la Democracia. No actúa en función de intereses políticos, sino con sustentos técnicos y jurídicos. No tomamos decisiones bajo presión de ningún tipo”, señaló la funcionaria.

La sesión del pleno del CNE estaba prevista para las 21:00 del 30 de septiembre de 2020, pero empezó dos horas después y se extendió hasta la madrugada del 1 de octubre. Los partidarios del correísmo se mantuvieron en los exteriores del ente electoral. Arauz había advertido horas antes que sería una noche de “vigilia y celebración “.

Otras inscripciones negadas

El pleno del CNE también negó el pedido de inscripción del binomio de Unión Ecuatoriana conformado por el exfiscal Washington Pesántez y Ramiro Orma. Sin embargo, se dio a esta organización política 48 horas para subsanar varios requisitos incumplidos.

También, negó la inscripción de la lista para asambleístas nacionales presentada por Unidad Popular que está encabezado por Geovanni Atarihuana y le dio dos días para que subsane los requisitos que todavía no están cumplidos.