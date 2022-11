Claman por su nombramiento 125 docentes interculturales

Un grupo de docentes de planteles educativos de comunidades indígenas y amazónicas del país se concentraron en los exteriores del Ministerio de Educación, ayer en Quito, para exigir que se les otorgue el respectivo nombramiento tras el concurso que empezó el pasado mes de septiembre.

Según los maestros, en la etapa casi final del concurso ‘Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe’ en la validación de documentos, el ministerio decidió dejar fuera a 125 participantes porque no habrían entregado un certificado avalado por el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades que determine su etnia.

“Los compañeros han presentado certificados propios de sus nacionalidades indígenas. Entonces ahí se considera que existe una vulneración de derechos y sobre todo porque nunca fueron notificados en el tiempo establecido para que puedan subsanar inmediatamente esa parte del proceso”, comentó a este Diario Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores.

Marco Mullo, un docente del sector de La Mena, sur de Quito, es uno de los afectados. Cuenta que el concurso ya estaba en la recta final y que en el instructivo no se especificaba lo relacionado al documento que deberían presentar para avalar la nacionalidad a la que pertenecen.

“El concurso no finaliza, pero nos faltaba casi nada. No dicen que ese documento no es el requerido. Lo que buscamos es que el Ministerio de Educación nos permita continuar en el proceso, porque a unos le dieron el acta de ganar y a otros que perdíamos, pero luego por una orden superior deciden anular a todos”, dice el profesor.

El concurso de méritos y oposición para obtener el nombramiento como maestro intercultural bilingüe requiere como requisito básico el dominio de un idioma ancestral como se contempla en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

Además, los aspirantes interculturales bilingües que obtengan la condición de idóneos luego de haber rendido la evaluación psicométrica, se les realiza una evaluación de conocimientos específicos que contiene componentes relacionados a la cosmovisión, contenidos del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (Moseib), interculturalidad y el saber disciplinar específico de acuerdo con los perfiles profesionales trabajados entre la SDPE y la Secretaría del Sistema Intercultural Bilingüe (Seseib).