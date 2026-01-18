Chile declara catástrofe por incendios que dejan 16 fallecidos

El Gobierno moviliza recursos militares y ordena evacuar a 30.000 ciudadanos ante el avance del fuego en Biobío y Ñuble

Al menos 16 personas perdieron la vida y cerca de 30.000 han sido evacuadas en el sur de Chile debido a una serie de incendios forestales que consumen las regiones de Ñuble y Biobío. La emergencia, agravada por una megasequía y vientos cálidos, obligó al presidente Gabriel Boric a decretar el Estado de Catástrofe para movilizar recursos militares y agilizar la ayuda humanitaria en las zonas devastadas.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por la emergencia?

La crisis se concentra a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. Según el balance oficial entregado por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, la región del Biobío registra la mayor letalidad, con 15 de las 16 víctimas fatales reportadas hasta el momento. La comuna de Penco es una de las más golpeadas, donde el fuego ya ha consumido preliminarmente 5.000 hectáreas.

Por su parte, en la región de Ñuble, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) reportó nueve incendios activos que han arrasado más de 4.000 hectáreas. Las autoridades han emitido más de 87 alertas SAE (Sistema de Alerta de Emergencia) a los celulares de la población para ordenar evacuaciones inmediatas ante la cercanía de las llamas a sectores poblados.

¿Qué medidas ha dispuesto Gabriel Boric?

Ante la magnitud del desastre, el mandatario suspendió su agenda oficial para viajar a la zona cero y coordinar la respuesta estatal. El decreto de Estado de Catástrofe permite:

La participación directa de las Fuerzas Armadas en labores de control y seguridad.

La agilización en la entrega de recursos económicos a los damnificados.

La coordinación interinstitucional entre organismos de emergencia.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó el despliegue total del aparato estatal, mientras que el presidente electo, José Antonio Kast (quien asumirá en marzo), llamó a la unidad política para enfrentar la tragedia.

Expertos y autoridades coinciden en que la crisis climática juega un rol determinante. Sergio Giacaman, gobernador del Biobío, calificó la situación como una "catástrofe comparable al terremoto de 2010". Los factores técnicos que dificultan el control del fuego incluyen:

Viento Puelche: Una corriente de aire seco y cálido que baja la humedad relativa y aviva las llamas. Megasequía: Más de una década de escasez hídrica que ha dejado la vegetación extremadamente seca. Expansión urbana: El crecimiento de zonas habitadas en áreas forestales aumenta el riesgo de tragedias humanas.

