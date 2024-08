"CES causa zozobra llamando a elecciones en Universidad Central", dice Logroño

Julieta Logroño fue elegida vicerrectora académica de la Universidad Central del Ecuador (UCE) en febrero de 2024. No niega su cercanía con Unidad Popular (antes MPD), pero asegura que se busca estigmatizar a ese movimiento.

En entrevista con EXPRESO habló de la resolución del Consejo de Educación Superior (CES), del 8 de julio, por la que deberían nombrar autoridades interinas, para convocar a nuevas elecciones para elegir rector y tres vicerrectores, hasta el 21 de agosto.

Este 1 de agosto, Logroño reiteró que ella, Silvio Toscano y Katherine Zurita, quienes también fueron elegidos vicerrectores, y Patricio Espinosa, rector, se mantienen a la espera de la respuesta de la Corte Provincial de Pichincha a su impugnación.

El CES ratificó la resolución del 22 de mayo en torno a que deben desarrollarse nuevas elecciones, por irregularidades con la inscripción de la candidatura de Zurita. Aunque, además, los denunciantes insisten en que Patricio Espinosa no debió participar por superar los 70 años de edad.

¿Qué está pasando en la Universidad Central tras la resolución del CES, del 8 de julio?

Este lunes 29 de julio, el juez Nelson Goyes expresó que no es competente para otorgar una acción de protección (a su favor) porque las dos entidades, CES y Universidad Central han interpuesto recursos ante la Corte Provincial de Justicia.

Pero, al día siguiente, el CES emitió un comunicado, que llegó a los correos electrónicos de los docentes. Lo reprodujeron a toda la comunidad, causando zozobra. El CES dice que debemos llamar a nuevas elecciones, con el afán de desconocer las elecciones.

¿Ustedes ya no son autoridades en la Universidad Central, deben dejar sus cargos, según el CES?

Nos dan plazo hasta el 21 de agosto, no se establece que las autoridades están cesadas, existe un procedimiento específico, somos legítimas porque este recurso no está resuelto. Tanto el CES como nosotros hemos puesto un recurso de apelación ante la Corte Provincial de Pichincha, instancia que debe resolver la situación de la Universidad Central.

¿Por qué no colocar a las autoridades interinas?

Dicen que se acuda a la figura de reemplazo, en nuestro caso existe reemplazo si quisiéramos participar en este nuevo proceso electoral, nosotros entendemos así el reemplazo. El proceso se dará en función de la fecha fijada por el CES. Pero consideramos que es una expresión que crea condiciones para desgraciadamente intervenir en la Universidad Central.

Viejos personajes pretenden apropiarse de los restos del naufragio, para que la UCE se hunda. Este centro es apreciado por el Gobierno.

¿Al Gobierno le interesa intervenir la Universidad Central?

Bueno claro, las personas en su análisis crítico deberían ver quiénes intervienen en el CES y Senescyt, son representantes del Gobierno.

¿Ustedes no están abusando de las acciones de protección y recurriendo a otro árbitro, cuando hay organismos que regulan a la educación superior?

No, la elección democrática no fue cuestionada. Antes de la elección y después pudieron apelar los resultados y no lo hicieron.

Pero, ustedes no solo han colocado dos acciones de protección para evitar las nuevas elecciones. En la campaña, el Honorable Consejo Universitario ya eliminó su candidatura y con una acción de protección su candidatura volvió. ¿Abusan de la justicia?

El Consejo Universitario resolvió dejar que la lista sea inscrita, otra vez. Fue una discusión que duró hasta las 24:30. Es cosa juzgada. La lista fue habilitada y se dejó participar al doctor Espinosa.

¿Están haciendo que la justicia decida en un campo de autoridades y reglas de la educación superior?

Abuso de la justicia sería si creyéramos que no tenemos la razón. Sentimos que se comete una injusticia. No están en juego los derechos de una lista. Ahora al rector de la universidad lo quiere designar el CES.

¿Los otros candidatos señalan al presidente del Tribunal Electoral, Ángel Orna, excandidato a concejal por el MPD?

Este es un estereotipo, el señor Orna, el abogado Orna tenía la capacidad para ser el presidente del Tribunal Electoral; renunció un profesor y subió él. Además nosotros no tuvimos el control electoral, el anterior régimen puso veedores en todas las mesas.

Pero, los otros candidatos no hablan de fraude. Dicen que permitió que su lista fuera calificada pese a supuestas irregularidades, que hoy hasta Senescyt y el CES señalan. ¿Qué opina de eso?

Es una situación pírrica. No quieren admitir el certificado de la doctora Zurita por no tener firma electrónica.

¿La Universidad Central vive una pugna política debido a que Unidad Popular (MPD) quiere quedarse al mando, luego de más de 10 años fuera?

Nosotros apoyamos también al doctor (Fernando) Sempertegui, exrector. Además, por favor, aquí no está participando el MPD y la Unidad Popular, son alianzas y movimientos académicos.

¿Sus otros compañeros no han negado estar cerca de Unidad Popular?

No es malo, puedo ser simpatizante de cualquier partido y no me hace mal ni bien. Mis principios y mi coherencia práctica me definen. Aquí se estigmatiza a Unidad Popular y no a simpatizantes de ADN, correístas, PSC.

¿Se avergüenza usted de haber sido parte de un tribunal del MPD en 2008?

Fui parte del tribunal porque no estaba afiliada, no me avergüenza. Me inicié con monseñor Proaño, en la teología de la liberación y en el Frente Democrático de Mujeres.

En un evento de incorporación de Medicina, un estudiante se quejó porque no le responden dos meses por un trámite y sus títulos no tenían firmas. ¿Cómo se ve afectada la universidad?

El señor habló de lo que ha pasado hace dos semestres atrás, no vi todo el video. Sí hay burocracia. Yo mismo estoy firmando los títulos, me paso dos horas en eso.

