El respaldo de los políticos de Ecuador a Maduro tiene un costo electoral

Desde el 28 de julio, los ojos del mundo están puestos en Venezuela. La turbia proclamación de resultados, las protestas ciudadanas, la represión en las calles de las fuerzas chavistas y la web donde la oposición al régimen de Nicolás Maduro ha publicado las actas de sus testigos, han sido tan solo algunos momentos del álgido clima de inestabilidad y presión hacia Maduro y su administración.

Pocos miembros de la comunidad internacional, como Rusia y China, han felicitado la reelección de Maduro. Los demás han denunciado un fraude electoral o han levantado su reclamo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano muestre evidencia de la votación.

Presidentes afines al socialismo del siglo XXI, a la izquierda y a Maduro (como Gustavo Petro de Colombia e Inácio Lula da Silva de Brasil) han pedido que se transparente el proceso electoral. La Internacional Socialista, una organización de partidos de izquierda del mundo, también abogó por el recuento de votos.

Por su parte, Maduro y los miembros del régimen han optado por señalar un intento de golpe de Estado, calificando a la oposición de fascistas e imperialistas.

Ecuador se ha sumado a la condena mundial. La Asamblea Nacional resolvió declarar como “fraudulentas, represivas y engañosas” dichas elecciones. El texto se aprobó sin el voto de la bancada de la Revolución Ciudadana, cuyo líder, el expresidente Rafael Correa, fue uno de los primeros en felicitar los resultados en Venezuela.

La lucha no admite indefinición, no admite neutralidad, no admite tibiezas. No podemos ser tibios frente a una cosa tan terrible como la que estamos viendo (en Venezuela). Gabriela Panchana Briones

Correístas veedores de Maduro

Algunos militantes de ese partido, como la asambleísta Mónica Palacios, asistieron como observadores en los comicios y han defendido la transparencia del proceso. Otros, como Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, han preferido no pronunciarse. ¿Pero cómo la coyuntura venezolana puede afectar al socialismo del siglo XXI y a la izquierda ecuatoriana?

Los efectos de apoyar a Venezuela

El analista político César Febres-Cordero indica que la coyuntura en Venezuela puede afectar de manera limitada a estos grupos, porque “ya se esperaba que la Revolución Ciudadana tenga respuestas ambiguas o tímidas, si es que no de pleno apoyo como las que ha dado (Rafael) Correa”.

El experto enfatiza que pronunciarse sobre Venezuela ahora podría significar un “golpe en la opinión pública”, pero esto puede “disiparse”, pues “se trata de momentos mediáticos”.

De cara al electorado, es tóxico apoyar a Venezuela... (Al correísmo) No le conviene perder la relación con el régimen chavista por la operación de la Revolución Ciudadana. César Febres-Cordero

La consultora política Gabriela Panchana Briones señala que “no se puede ser neutro” frente a la situación venezolana y advierte que los candidatos deberán mostrar su posición ante el régimen de Maduro: “Eso es, por lo menos, más sincero que no pronunciarse”.

La experta resalta que “hay una izquierda decente, democrática (que) está mejor representada por el presidente de Chile (Gabriel Borich), que ha salido a decir las cosas por su nombre”.

Ante la posible alianza de las izquierdas en Ecuador, Febres-Cordero considera que la coalición podría tener una posición más libre sobre la política exterior, pero lo mínimo esperado es que logren asumir acuerdos de un proyecto nacional. Mientras que Panchana Briones cree que es poco probable que un frente así se consolide.

