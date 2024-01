Caso Sobornos: Tribunal de la Corte inadmitió a trámite recursos de revisión

Recurso inadmitido. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia inadmitió el trámite de los recursos de revisión de la sentencia del caso Sobornos. Los pedidos, de acuerdo a un comunicado de la Corte Nacional de Justicia, fue presentado por dos sentenciados en dicho proceso: Ramiro Leonardo Galarza Andrade y Alberto José Hidalgo Zavala.

Los jueces Luis Rivera, Felipe Córdova y Byron Guillén, por unanimidad tomaron la decisión al no encontrar la fundamentación mínima requerida por la ley para revisar las sentencias en contra de los mencionados. "Para que el recursos de revisión sea admitido y pueda ser sustentado en audiencia, requiera una fundamentación mínima, que permita advertir la posible existencia de un error en la sentencia de condena ejecutoriada", reza parte del comunicado difundido en la cuenta oficial de X de la Corte Nacional de Justicia.

📄 #ResoluciónCNJ | Tribunal Penal de la CNJ inadmite a trámite recursos de revisión interpuestos por dos ciudadanos dentro del #CasoSobornos. #JusticiaAbiertaCNJ pic.twitter.com/j9YBIJ8Apa — Corte Nacional de Justicia (@CorteNacional) January 12, 2024

Por lo consiguiente, continúa la explicación, los dos sentenciados presentaron los recursos de revisión, pero no lo fundamentaron en derecho por lo que el mismo no pasó la fase de admisibilidad, "por tal razón, no se convocó a audiencia oral, pública y contradictoria".

El caso Sobornos 2012-2016 es el nombre que le dio la Fiscalía a una trama de corrupción que vinculó a la organización política Alianza PAIS y empresarios privados, en la que estos financiaban las campañas electorales de dicho movimiento político a cambio de contratos con el Estados. El expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, entre otros políticos y personas particulares fueron sentenciadas por cohecho.

