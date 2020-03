Caso Sobornos: un testigo con $ 100.000 de equipaje

Difícil que los escáneres del aeropuerto no detecten una mochila con 100.000 dólares. Casi imposible que esa cantidad de dinero se pueda llevar en el avión. Es la reflexión de personal relacionado con el sector aeroportuario sobre la afirmación de Gustavo Bucaram, uno de los 31 testigos que presentó la Fiscalía en el juicio por posible cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.

El de Bucaram fue el testimonio número 20 de la Fiscalía. Fue interrogado el 18 de febrero en el quinto día del juicio a 21 personas sospechosas de integrar una estructura criminal cuyo liderazgo se ha atribuido al expresidente Rafael Correa.

Son sospechosos de ser parte de la organización involucrada en la recepción y distribución de aportes ilegales de contratistas del Estado a las campañas de Alianza PAIS.

Bucaram les dijo a los jueces Iván León (ponente), Marco Rodríguez e Iván Saquicela, que el 21 de octubre de 2013, en los días previos al inicio a la campaña electoral seccional, viajó de Guayaquil a Quito para retirar el dinero en efectivo ofrecido para la campaña de Viviana Bonilla. Ella aspiraba ocupar la Alcaldía de Guayaquil.

Bucaram era colaborador de Bonilla, entonces gobernadora de Guayas. Recordó que Bonilla era joven, no tenía los recursos suficientes y PAIS había ofrecido financiarla. Con esa encomienda Bucaram se dirigía a la sede de PAIS en la avenida Shyris.

Dijo que en el trayecto recibió una llamada de Bonilla quien le habría redireccionado al edificio Concorde, en donde también despachaba Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa. El Concorde es un edificio del norte de Quito que la perfiladora criminal Alexandra Mantilla describió como uno de los escenarios en los que actuaba la estructura criminal.

“Me entregó 100.000 dólares en efectivo, en billetes de 100 y me pidió que cuente”, dijo a los jueces. Con el dinero ingresado en una mochila similar a las escolares, Bucaram indicó que se dirigió al aeropuerto en donde “pasé las seguridades con la mochila y con el dinero”. Cree que como no llevaba monedas no sonaron las alarmas.

Una fuente consultada por EXPRESO, que pidió la reserva, informó que aunque no existe ninguna reglamentación para viajeros nacionales en lo que tiene que ver con el monto de efectivo, “generalmente esas cantidades de dinero tendrían que llevar con empresas de seguridad”.

La fuente reconoce que es difícil pero no imposible. Eso a pesar de que todos los viajeros, incluidos funcionarios públicos, se someten a los mismos filtros de seguridad.

Eso incluye el paso de maletas, mochilas, carteras y objetos personales por escáneres y detectores de metal.

La aludida, Viviana Bonilla, aseguró al tribunal que su excolaborador mintió. La asambleísta insistió que “no era mi función conocer el origen de los fondos de campaña”.

El juicio por el caso Sobornos se retomará hoy a partir de las 09:00 en el octavo piso de la Corte Nacional.

El turno de presentar pruebas será del exvicepresidente Jorge Glas, preso por corrupción en el caso Odebrecht. Su testimonio se recibirá desde la cárcel de Cotopaxi en donde cumple seis años de condena. Su abogado Harrison Salcedo pidió a los jueces que una treintena de policías y otros testigos sean llevados al juicio por la fuerza pública.