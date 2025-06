Caso Reconstrucción de Manabí: ¿Por qué juristas piden liberar a Jorge Glas?

El 26 de junio de 2025, el expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Sacha Llorenti, declaró que “hasta ahora, son siete los pronunciamientos de instancias internacionales vinculadas al sistema Interamericano, o al sistema de Naciones Unidas, que han hecho pronunciamientos llamando la atención al Estado ecuatoriano por la situación de Jorge Glas”.

La declaración fue hecha en entrevista con Radio Pichincha, donde Llorenti reiteró el llamado a que “las instituciones ecuatorianas hagan cumplir lo que dice la Constitución, las leyes ecuatorianas y las normas del derecho internacional”. Enfatizó además: “Jorge Glas no puede ser un trofeo del presidente Daniel Noboa para que sea expuesto para atender sus demandas políticas internas”.

“No hay elementos para acusar de peculado”

Juristas internacionales del Comité por la Libertad de Jorge Glas publicaron un pronunciamiento técnico de cuatro páginas, centrado en los aspectos jurídicos del caso denominado ‘Reconstrucción de Manabí’, que juzga al exvicepresidente por el presunto delito de peculado.

Según el informe, no se cumplen los requisitos legales para imputar ese delito. “Glas no administró recursos públicos, no autorizó pagos ni suscribió contratos”, se lee en el documento. Además, se afirma que no hubo perjuicio económico al Estado ni desvío de fondos, y que las obras ejecutadas (vías, puentes, sistemas de agua potable) beneficiaron a zonas afectadas por el terremoto de 2016.

Alegan persecución con fines políticos

Uno de los puntos clave del pronunciamiento es la denuncia de persecución selectiva. “De más de cien funcionarios que participaron en el proceso de reconstrucción, solo dos han sido procesados penalmente: Jorge Glas y Carlos Bernal. Ningún ministro ejecutor ni contratista ha sido vinculado”, subraya el documento.

Los juristas sostienen que existe una “judicialización de decisiones institucionales tomadas en un contexto de emergencia nacional” y que esto “sienta un precedente jurídicamente insostenible”, al criminalizar la respuesta estatal ante la mayor catástrofe natural del país en la última década.

Llamado urgente al respeto del derecho internacional

Los expertos también señalaron que la responsabilidad política no puede confundirse con responsabilidad penal. Glas, al presidir el Comité de Reconstrucción, actuaba dentro de un órgano colegiado cuyas decisiones eran colectivas. “Presidir no implica autoría penal individual, especialmente cuando no se tenían competencias para ordenar gasto o contratar obras”, aclaran.

Finalmente, el Comité Internacional exige “la libertad inmediata y el cese de esta persecución judicial con fines políticos”, además de exhortar a los tribunales ecuatorianos a “salvaguardar el respeto irrestricto al debido proceso”.

