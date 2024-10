El caso Pólit y la 'cachetada' de la justicia de EE. UU. al sistema de Ecuador

Carlos Ramón Pólit Faggioni pasará 10 años tras las rejas de una cárcel estadounidense luego de que lo hallaran culpable del delito de lavado de activos.

Se trata de una sentencia histórica porque se puso de rodillas a uno de los personajes más poderosos en la historia política más reciente de Ecuador, aunque muchos esperaban que la condena sea más abultada.

Sectores de la sociedad civil perciben la resolución de dicho juicio como una suerte de cachetada de la justicia estadounidense a los operadores de justicia nacional, en específico a esos malos elementos de las cortes y fiscalías que retrasan las diligencias y audiencias, y que deben ver esa sentencia como una advertencia.

“Ha habido una justicia que también ha formado parte de los hilos y de los tentáculos de la corrupción. Eso ha quedado claro en el último periodo. En otros casos ha habido lentitud; y, en otros, mala fe”, comenta Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), un organismo ciudadano.

La sentencia extranjera que da la razón a las denuncias planteadas en Ecuador

En 2017, miembros de la comisión fueron sentenciados a un año de cárcel por la jueza Karen Matamoros en un juicio que impulsó Pólit luego de que los ciudadanos denunciaran sobreprecios e irregularidades en las obras de la central Manduriacu y en la compra de los terrenos en El Aromo, Manta, donde debería de estar asentada la Refinería del Pacífico.

“(Con la sentencia en EE. UU.) es una demostración que él era el jefe de una banda delincuencial, que era un títere de Odebrecht. Se trata de ahora buscar a los otros malos funcionarios que formaron parte de esta red. No solamente en la Contraloría, en las diversas instituciones públicas, porque él jamás actuó respecto de los negociados de Petroecuador, jamás actuó respecto de los negociados de Celec, jamás se preocupó del IESS, jamás se preocupó de las ventas de insumos y de medicamentos. Ahí hay una mafia que todavía ha quedado funcionando. No solamente en la Contraloría”, añadió.

La Fiscalía de Estados Unidos acusó a Pólit de mover en ese país unos $ 16 millones de coimas. Esa institución ahora busca el decomiso de la mayor cantidad de bienes que se conocen a nombre de Pólit, sus hijos, otros familiares y personas relacionadas. El monto de los bienes es de aproximadamente $ 9 millones. Sin embargo, en el juicio, la defensa de Pólit presentó $ 14 millones (la mayoría en bienes inmuebles) como pagó de fianza para que su cliente afronte el proceso en libertad.

Mariana Yépez, quien ejerció el cargo de fiscal general del Estado entre 1999 y 2005, ve la condena de Pólit como una lección para la justicia ecuatoriana, pero, apunta, al fondo del problema.

“Para llegar a una reforma a la justicia debemos pensar en una reforma constitucional. La constitución, el sistema que dejó implantado la década anterior, eso fue creado para un hiperpresidencialismo. Entonces la justicia perdió la independencia”, analiza Yépez, quien también fue magistrada de la Corte de Justicia.

Los cambios anhelados en la legislación nacional

Hasta que los legisladores o algún gobierno quiera generar reales cambios a favor de la ciudadanía y no aquellos para blindarse, la justicia ecuatoriana tiene el reto, a corto y mediano plazo de intentar, acaso, de emular lo de su par norteamericano y buscar más ramificaciones de los pasos oscuros de Pólit, señala Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD). Lo dice, pese a las deficiencias del sistema.

“Nuestra interoperabilidad de la información, entre Fiscalía, UAFE, Contraloría y Superintendencia de Bancos es bastante deficiente. Entonces debería existir un sistema integrado de información que permita identificar alertas, pero eso lamentablemente no existe. Y, si existe, no se lo está usando de forma debida”, indica Espinel.

Para los expertos consultados es clave que la justicia nacional encuentre los nexos de Pólit en el caso de concusión y en el del presunto delito de asociación ilícita para desmantelar las estructuras mafiosas externas que se sirven de estructuras delincuenciales que operan en diferentes instituciones.

“(A esas estructuras), no les conviene que se investigue. Por ejemplo, un funcionario de control como lo fue Pólit, pues tenía a su cargo una investigación de posibles funcionarios corruptos, se generaba un ecosistema en el cual él no controlaba a cambio de que a él no lo controlen. Se generaba un sistema clientelar, un sistema extorsivo”, concluye Espinel.

