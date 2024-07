Lenín Vimos, abogado de Los Lobos, blanqueaba dinero y tomaba whisky con Colón Pico

El lavandero no pudo lavar. Lenín Vimos, el abogado que defendía ante los tribunales a miembros de la banda narcoterrorista Los Lobos y uno de los procesados en el caso Plaga por lavado de activos, tenía su propia "lavandería" para blanquear dinero. Realizaba maniobras financieras y tributarias para evitar ser detectado por las autoridades. Sin embargo, y a pesar de contar con un contador que se jactaba de su habilidad para lavar dinero ilícito o, al menos, injustificable por la vía legal, el jurista fue detectado a mediados de 2023 por el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Caso Plaga: Fiscalía allanó las oficinas de tres jueces en Santo Domingo Leer más

Según los chats liberados por Fiscalía en el expediente del caso Plaga, el jurista defensor de criminales no solo mantenía una estrecha amistad con Fabricio Colón Pico, acusado por la fiscal Diana Salazar de planear un atentado contra su vida, también estaba involucrado en la venta de recursos legales a criminales confesos. Vimos ofrecía estos servicios por 25 mil dólares, sin considerar las víctimas de los delitos.

Vimos también movía las piezas necesarias para evadir los controles del sistema financiero, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), realizando transacciones bancarias de altas sumas de dinero que no pasaban desapercibidas. Su esquema incluía la colaboración de un contador, identificado en los chats liberados por fiscalía por "lavar" el dinero, asegurando así la legitimidad aparente de los fondos obtenidos por Vimos de manera ilícita.

Así maquillaban las cifras

En los chats liberados por Fiscalía, Vimos le pide ayuda a un contador identificado en los documentos como Santiago y le pide asesorar también a su amigo de ´tragos, Fabricio Colón Pico.

-Santiago Contador: "¿Tiene algunos contratos de sus clientes? Me puede facilitar su Registro único Contribuyente y Clave".

-Lenín Vimos: "Contratos, nada, doc... Pero si toca hacerlo, de una".

-Santiago Contador: "Si le falta, me avisa, yo le cuadro con un clientes chino mío y se cuadra de una".

Es uno de los procesados en el caso Plaga; fue detenido en abril de 2024. Policía Nacional

Y así fue. Santiago, el contador, logró justificar los ingresos de Lenín Vimos a través de un cliente de aparente nacionalidad china. Según los chats, después de que el sistema financiero exigiera a Vimos justificar sus ingresos, la operación financiera para maquillar sus ingresos concluyó. Posteriormente, el jurista y cercano amigo del líder de Los Lobos pagó dos mil dólares por los servicios del contador.

Las sumas de dinero que Vimos manejaba a nivel bancario eran considerables, por eso el asesor bancario le solicitaba, constantemente, justificarlas. En un solo mes, el jurista de Los Lobos realizó un deposito de 147 mil dólares, algo que según él, solo le alcanzó para comprar un PlayStation 5.

-Santiago contador: "147... este último mes también hay que justificar, me dice su asesor".

-Lenín Vimos: "Dios Santo". Total, de eso solo quedó para comprar el play 5".

-Santiago contador: "Así a veces toca".

-Lenín Vimos: "Es para camellar ese dinero. Soñaba con mi piscina, pero creo que me va a alcanzar para un tina, no más. De esas cafés. Igual tratemos de justificar todo".

Compras blindadas

Tan solo días después, Vimos orquestó otra operación para evitar levantar alertas tanto en el sistema tributario como financiero. Esta vez se trataba de la compra de una propiedad valorada en 90 mil dólares al contado.

-Lenín Vimos: "Sabe que voy a adquirir un bien inmueble. Además de la casa y el terreno que ya poseo, ¿está bien que adquiera este nuevo bien a mi nombre o cuál es la figura necesaria para que, en caso de que haya problemas con el Estado, esté protegido?"

-Santiago contador: "Hay que hacer una sociedad de hecho, darle movimiento unos 15 días y con eso todo lo que quiera queda blindado".

-Lenín Vimos: "¿Eso maneja usted?"

-Santiago contador: "Yo lavo, mi doctor. Perdón, soy lavadora, yo no lavo, no me alcanza".

Fabricio Colón Pico cuando fue recapturado este 22 de abril de 2024. Fiscalía ECUADOR

Fueron descubiertos

Colón Pico fue ingresado a la cárcel La Roca Leer más

Hasta el 19 de julio de 2023, los movimientos bancarios y tributarios realizados por Lenín Vimos y su contador parecían ser tan efectivos que el jurista de la banda narcocriminal Los Lobos decidió pedirle a su contador que asesorara nada menos que a Fabricio Colón Pico, con quien mantenía una estrecha relación. En un mensaje, Vimos comentó: "Tomando un whisky acá con Colón Pico, me está haciendo preguntas que no manejo; a ver si le pedimos su asesoría."

Sin embargo, esta asesoría fue pospuesta poco después, cuando el Servicio de Rentas Internas (SRI) informó a Vimos sobre las irregularidades encontradas en su declaración de impuesto a la renta versus sus ingresos económicos. Algo que desconcertó a Lenín Vimos y lo llevó a cuestionarse repetidamente si sus cuentas serían cerradas o si esto significaba una alerta judicial. En su desesperación, escribió: "¿Es de preocuparse, doctor? ¿Qué hago, me siento a llorar? Avísame si es prisión, para pedir una celda en Latacunga."

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO