Caso Metástasis: Wilman Terán alega un trato discriminatorio en su detención

Una detención arbitraria y discriminatoria alegó este 19 de diciembre la defensa de Willman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, en la audiencia del recurso de habeas corpus. Al no existir indicios claros, señalaron que Terán estaría siendo secuestrado por parte de la Fiscalía General del Estado en el marco del caso Metástasis.

La madrugada del 14 de diciembre, Terán y demás funcionarios judiciales, carcelarios y policiales fueron detenidos por el caso Metástasis. Según informó la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se investiga una estructura criminal vinculada al narcotráfico.

Para María Paula Romo, dirigente del movimiento Construye, el caso Metástasis confirma sus peores sospechas: que el correísmo era una línea roja, y a la vez le demuestra al país cómo funciona un narco-Estado.



Carlos Medina, parte de la defensa de Terán, sostuvo que, en el caso de su defendido, la Fiscalía General del Estado no ha podido demostrar su vinculación. "La Fiscalía necesita de indicios para privar de la libertad a una persona. ¿Una botella de whisky es un indicio? Si fuera así, yo también me iría preso", acotó.

Del mismo modo, respecto a los chats referidos por la fiscal general, Medina observó una contradicción en la tesis fiscal: "Dice la fiscal general que (Wilman Terán) ha recibido 450 mil dólares. Primero dijo que él lo recibió, pero que después se repartieron", indicó.

Wilman Terán fue detenido la madrugada del 14 de diciembre por el caso Metástasis. ARCHIVO

Esto, según la defensa de Terán, bosqueja que la detención del presidente de la Judicatura no ha cumplido con el debido proceso y las garantías judiciales. Además, cuestiona que la fiscal general sea selectiva al momento de apresar a los presuntos involucrados del caso.

"El abogado de Fernando Villavicencio en una audiencia, a decir de la propia fiscal general, dijo que le había pedido 200 mil dólares a la mafia para no molestarla. Y el abogado está libre", recordó Medina y sostuvo que aquí se observa el trato discriminatorio.

"¿Por qué la mayoría de detenidos salieron en la libertad y él no? ¿Por qué a él se lo ha tratado de forma discriminatoria y no se la ha permitido defenderse en libertad?", siguió Medina y también cuestionó que, pese a ser un caso vinculado al narcotráfico, no haya ningún narcotraficante detenido por el mismo.

