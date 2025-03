Caso Ligados pasó de sesión a simple conversatorio en Comisión: ¿Qué pasó?

La oficialista Inés Alarcón convocó a los parlamentario para la sesión de la Comisión de Seguridad pero no hubo quórum

En el segundo día de fiscalización del caso Ligados, la Comisión de Seguridad presidida por la gobiernista Inés Alarcón sufrió su primer revés. Al no tener el quórum necesario para instalar la sesión todo terminó en un conversatorio.

(No te pierdas: Asamblea: oficialismo se queda sin quorum para tratar el caso Ligados)

La Comisión de Seguridad apunta a juicios políticos por el caso Ligados Leer más

Alarcón convocó a los asambleístas de su comisión para las 14:00 del 20 de marzo de 2025. Sin embargo, los legisladores del correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) no asistieron. Así, la mesa no contó con los cinco integrantes con lo que se puede instalar.

Pero los problemas para Alarcón no empezaron con la falta de quórun. Para la sesión de hoy, el ministro José De La Gasca se excusó, así como también la vinculada en el caso Ligados, Nicole Bonifaz, consejera del Cpccs.

“El correísmo y el PSC no quieren trabajar, no dan quórum para continuar las sesiones de fiscalización de los chats del Caso Ligados. Aunque no quieran vamos a seguir porque el país necesita transparencia y verdad”, escribió Alarcón en su perfil de X.

Al no tener el quórum reglamentario, la presidenta de la Comisión decidió convertir la sesión en un conversatorio. Así se escucho la exposición del exconsejero del Cpccs Juan Esteban Guarderas, quien en diciembre de 2024 fue censurado y destituido por esa misma Asamblea.

¡¡NO nos van a callar‼️



El #correísmo y el #PSC no quieren trabajar, no dan quórum para continuar las sesiones de fiscalización de los chats del #CasoLigados



¡Aunque no quieran vamos a seguir porque el país necesita transparencia y verdad! @BancadaADN @Adnecuadorok pic.twitter.com/qjB0m0OhAi — Inés Alarcón (@InesAlarconB) March 20, 2025

Entre otras cosas, Guarderas dijo que los chats extraídos del celular de Augusto Verduga y expuestos por la Fiscalía revelaban que su destitución tuvo motivaciones políticas que no tenían que ver con corrupción.

“Hay una certeza de que mi juicio político no fue por temas de corrupción, incluso algunos asambleístas de Construye que votaron por mi destitución, confesaron de que ellos no veían causales sino fue por otros motivos, fue una movida política”, indicó Guarderas.

El caso Ligados

La Fiscalía investiga a los exvocales del Cpccs Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor; así como a la actual consejera Nicole Bonifaz como autores directos de asociación ilícita en el caso Ligados.

El proceso arrancó con una denuncia del actual superintendente de Bancos Roberto Romero Von Buchwald y derivó en un allanamiento a las oficinas del Cpccs en Quito en enero de 2025. Allí se decomisaron los teléfonos celulares de Verduga que son el sustento del caso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!