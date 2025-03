Asamblea: oficialismo se queda sin quorum para tratar el caso Ligados

La Comisión de Seguridad presidida por el oficialismo no tuvo el quorum necesario para poder instalarse y tratar el caso Ligados, que investiga una presunta asociación ilícita por parte de los consejeros de la Liga Azul afín al correísmo.

De acuerdo con la agenda parlamentaria, la mesa legislativa estaba convocada para las 14:00 de este 20 de marzo de 2025. El único punto en el orden del día a tratar era recibir las comparecencias de autoridades y exautoridades para tratar el caso Ligados.

Sin embargo, aunque algunas de las autoridades asistieron, como la consejera Johanna Verdezoto, la mesa legislativa no contó con el número de asambleístas mínimos necesarios para instalarse: "(El correísmo y el PSC), en contubernio, como les gusta trabajar, no han venido a dar el quorum", señaló la presidenta de la comisión, la oficialista Inés Alarcón.

Augusto Verduga, exconsejero de participación ciudadana, viajó a Venezuela en junio de 2024 para encontrarse con Rafael Correa. @Flickr Asamblea Nacional

La comisión trató el caso Ligados, pese a no tener quorum

Aunque no hubo quorum, Alarcón anunció a los medios presentes que igual se trataría el caso Ligados porque "vamos a transparentar quién está detrás de esta trama de corrupción que se ha visto en el Consejo de Particiapción Ciudadana".

Según un video que Alarcón publicó en X, la mesa legislativa, solo con los asambleístas de ADN presentes, escuchó a la consejera Johanna Verdezoto y al exconsejero destituido, Juan Esteban Gaurderas, sobre cómo operaba la Liga Azul en el CPCCS.

"El país se va a enterar de cómo sucedieron estas tramas de corrupción. No nos van a callar, señores. El hecho que no den quorum en una comisión no significa que vamos a ser cómplices de ese silencio", acoró la asambleísta Alarcón.

¿Qué es el caso Ligados?

El caso Ligados es una investigación sobre una presunta asociación ilícita por parte de los miembros de la Liga Azul y la consejera Nicole Bonifaz. Los exconsejeros procesados son Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor.

La investigación nació de una denuncia por presunta usurpación y simulación de funciones presentada por el superintendente de Bancos, Roberto Romero, cunado los consejeros ahora procesados intentaron desconocer su designación y ratificar a Raúl González en dicho cargo.

En el marco del caso Ligados, la Fiscalía ha liberado conversaciones extraídas del teléfono del exconsejero Verduga en donde se evidencia la influencia del correísmo en la Liga Azul y las presuntas gestiones para incidir en procesos de selección de autoridades.

