Caso Fernando Villavicencio: Comisión convocará a Lasso, Atamaint y Salazar

La Comisión ocasional que investiga el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio tenía previsto recibir dos comparecencias este 17 de abril de 2024. Sin embargo, los convocados no asistieron ni presentaron excusas.

Se trataba del periodista Juan Carlos Calderón y del exdirector Nacional de Seguridad y Protección, Santiago Martínez. Estos se suman a otros exfuncionarios y autoridades que tampoco han comparecido anteriormente.

Viviana Zambrano, presidenta de la Comisión, lamentó las inasistencias. "Nuestro principal objetivo es que no quede en impunidad la muerte de Fernando Villavicencio, no podemos continuar con que no contestan (...). Todos los ecuatorianos merecen saber la verdad", expresó.

Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023. Varias instituciones tendrían, supuestamente, ciertas responsabilidades en el caso, según Zambrano. Por eso, dijo, la Comisión ha decidido llamar a comparecer al expresidente Guillermo Lasso para mayo. "Él como máximo mandatario en ese tiempo tiene que darnos, así sea en forma virtual, el cronograma con el cual mantenía un país seguro. Hablo de un país seguro porque el (ex)candidato estaba en campaña", apuntó.

También será convocada Diana Salazar, fiscal general del Estado. Zambrano recalcó que su bancada Construye apoya el trabajo de la fiscal sobre investigaciones como Metástasis, pero dijo que se la necesita también en la Comisión. Zambrano no detalló la fecha exacta para estas comparecencias.

Sin embargo, precisó que para el 1 de mayo será llamada nuevamente la titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint. En la anterior convocatoria se excusó debido a las actividades del proceso electoral en curso. El CNE tenía un presupuesto con el que aportaba a la seguridad de los candidatos y la Comisión busca saber qué pasó, señaló la asambleísta.

"Ya mismo vamos a llegar a un año y la muerte de Fernando Villavicencio sigue en silencio", cuestionó la legisladora.

Plazo para el informe final

Zambrano explicó que el informe final del caso se presentará el 12 de junio de este año. Estaba previsto que se concluya en mayo pero se extendió debido al periodo de la vacancia legislativa que determinaba la suspensión de actividades.

La presentación del informe final sobre acciones u omisiones tomaría alrededor de cuatro horas. Después ese documento será entregado a la Fiscalía y al Pleno de la Asamblea. El informe será como un insumo en el caso de que se presente algún pedido de juicio político. Zambrano evitó adelantar criterios sobre quienes podrían ser sujetos de enjuiciamiento político.

