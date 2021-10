Ocho años en la cárcel, un hijo asesinado en su vientre y una resolución que luego del encierro la declara inocente hacen del caso de Carolina Llanos, esposa del exasambleísta Galo Lara, una historia emblemática en el manejo de la justicia ecuatoriana desde el poder de turno.

El testimonio, que se escribió en la administración del expresidente Rafael Correa, es revisado hoy por actores políticos que reconocen que quienes ocupan el poder pueden llegar a manipular a la justicia a tal punto que se desconocen los derechos más fundamentales del ser humano.

A Carolina Llanos, remarca la prefecta del Guayas, Susana González, nadie le devolverá los años que pasó en la cárcel y que no compartió con su familia. “Nadie borrará la pesadilla. Las aberraciones que vivió no tienen monto que pueda resarcirla. Queda demostrada la línea sensible y frágil que puede ocasionar el daño social y el abuso del poder a través de un Gobierno”, opina.

De allí que llame a la reflexión. “Debemos lograr que quienes ocupan el poder no abusen de su investidura, ni violenten derechos, ni persigan a políticos en funciones que discrepan con sus ideologías”, remarca la funcionaria.

En esa línea, el abogado, catedrático y exasambleísta por el Partido Social Cristiano Henry Cucalón, coincide con González. “Su declaración de inocencia es un triunfo de la justicia”.

“De acuerdo a declaraciones, aquí hay presunción de que miembros de la Policía cometieron actos de violencia. Si se demuestran órdenes del poder político al poder jurídico, ella puede demandar al Estado por la responsabilidad que han tenido ministros y funcionarios”, señala el exlegislador.

Este tipo de hechos, lamenta, dan cuenta de un abuso de poder sistemático y permanente en contra de quienes piensan distinto. “Puede o no llegar a persecución desde varias aristas; pero es claro que Correa le dio mal uso a su cargo. Desde esa política de comunicación hostil hasta la ley mordaza. Vejaba, insultaba y amenazada desde el atrium del poder”.

Cucalón sabe de lo que habla. En época del correísmo, fue señalado de antipatria por pedir en un viaje a Estados Unidos que la OEA intervenga en un proceso electoral.

Este Diario ha pedido reacciones de actores a quienes atañe el tema, como el expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, quien dijo que la Fiscalía es quien debería pronunciarse al respecto.

También se buscó a Carlos Ramírez, presidente de la Corte de aquella época, pero no hubo ninguna respuesta hasta el cierre de esta edición.

La representante del correísmo y presidenta nacional de UNES, Marcela Aguiñaga, rechazó responsabilidad alguna de una persecución. “Usted está acusando a la Revolución Ciudadana de persecución. Es una opinión que no comparto y no acepto. No conozco las piezas procesales del caso de la señora Llanos, solo sé que existió una masacre en Quinsaloma, si no estoy equivocada, esa pregunta debe hacérsela a los jueces no a mí”, respondió.

EXPRESO pidió respuestas a varios actores políticos. Unos se excusaron por tiempo, otros no respondieron. Quien sí contestó fue Enrique Menoscal, director nacional de Centro Democrático. “Este daño no se revierte. Y lo peor es que quien llega al poder continúa en una especie de vendetta. Siempre los políticos le meten la mano a la justicia de alguna manera. El tema debe entrar en un debate profundo”, observa.

Ayer, el presidente Guillermo Lasso y su esposa, María de Lourdes Alcívar, ofrecieron un acto de desagravio al exasambleísta Galo Lara y a su pareja Carolina Llanos, en el Palacio de Carondelet, tras ser declarados inocentes.