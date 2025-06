El caso de Bibian Hernández se queda sin juez, tras su suspensión

La suspensión del juez Jairo García, investigado en el caso Fachada, ha tenido consecuencias en los procesos que él manejaba. Uno de ellos es el caso Amistad, en el que están procesados, por presunto lavado de activos, Bibian Hernández, sus empresas Asesoramiento Global Integral, Abogados ABBHV S.A., Global Strategy Law BHV C.A., y otros.

Este lunes 16 de junio de 2025 estaba previsto que se reinstalara la audiencia preparatoria de juicio, pero con la suspensión del juez García, el caso pasó al magistrado José Sebastián Cornejo Aguiar.

Sin embargo, él presentó una excusa. Alegó que, en octubre de 2024, fue recusado y dicha demanda fue admitida por la jueza María Fernanda Castro Angos, quien también se encuentra suspendida tras una declaratoria de error inexcusable.

Hasta el cierre de esta edición, no se había realizado el sorteo de un nuevo juez, por lo que la audiencia preparatoria de juicio sigue postergada.

¿Qu´é es lo último que ha pasado en este caso?

El pasado 22 de mayo se realizó la primera parte de la audiencia preparatoria de juicio con el juez Jairo García, quien dio por válida la actuación de la Fiscalía. En esa misma audiencia, la defensa de Bibian reveló un episodio que vivió en México. Los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2023. “Realicé un viaje a la Ciudad de México D.F., mientras la fase de investigación previa se encontraba en curso y sin que se me hubiera impuesto ningún tipo de medida cautelar que limitara mi derecho a la libertad de tránsito. Al arribar al aeropuerto de dicha ciudad, fui objeto de un incidente desafortunado con las autoridades migratorias mexicanas, debido a una falsa alerta migratoria emanada desde Ecuador. Esta situación inesperada no solo me causó una gran consternación, sino que también vulneró mis derechos fundamentales”, señaló.

Hernández, quien asegura residir fuera de Ecuador, afirmó que fue detenida por autoridades migratorias mexicanas al arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el vuelo AM 0685 procedente de Quito.

