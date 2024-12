Casa de Acogida en Cotopaxi: Más que un techo, una oportunidad para sanar

Durante la inauguración de la Casa de Acogida en Latacunga, un lugar que fue construido para mujeres víctimas de violencia y sus hijos, quienes ahora tendrán un lugar donde sentirse seguras, valoradas y capaces de reconstruir sus vidas. Aquí permanecerán las mujeres a las que representa un riesgo estar en sus viviendas, siendo un sitio seguro para las víctimas de violencia.

Balacera en Flor de Bastión: así fue el ataque a policías de Inteligencia Leer más

Hasta este evento acudió Carla, una sobreviviente de violencia, ella compartió su historia con la esperanza de inspirar a otras mujeres. “Hace tres años, no tenía dónde ir. Pensé que mi vida no valía nada, pero espacios como este son un recordatorio de que no estamos solas, de que siempre hay una salida”, relató emocionada de tener un nuevo lugar donde resguardarse.

Con lágrimas en los ojos, Matilde Camacho, representante de la organización Paz y Desarrollo recordó los años de esfuerzo y las innumerables reuniones que fueron necesarias para que hoy, la Casa de Acogida en Latacunga sea una realidad.

En la ceremonia estuvieron presentes líderes de organizaciones no gubernamentales, la Red Nacional de Casas de Acogida del Ecuador, el Gobernador de Cotopaxi y la prefecta Lourdes Tibán, además de cooperantes internacionales que hicieron posible este proyecto. Cada palabra y cada gesto reflejaban el impacto que tendrá este espacio en la vida de cientos de familias.

“Hoy entregamos más que una construcción; entregamos esperanza, dignidad y una oportunidad para empezar de nuevo”, dijo Matilde Camacho, representante de la organización Paz y Desarrollo, durante su intervención.

Un proyecto que llena de esperanza

La Casa de Acogida tiene una instrucción de 600 metros cuadrados de construcción en un terreno de 9.000 metros cuadrados, la edificación cuenta con ocho dormitorios, áreas de atención psicológica y médica, espacios para capacitaciones y talleres, una ludoteca para niños, y zonas de huertos y emprendimientos. Todo ha sido diseñado para brindar no solo refugio, sino también herramientas para que las mujeres encuentren un camino hacia la independencia y el bienestar.

La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, fue la encargada de inaugurar la Casa de Acogida en Latacunga, en su primer evento oficial después del funeral de su esposo el dirigente indígena Raúl Ilaquiche. Previo a la inauguración de realizo un minuto de silencio en memoria del líder indígena.

En su intervención Tiban dijo que: “Muchas veces pensamos que un refugio es solo un techo, pero aquí vamos más allá. Queremos que cada mujer que llegue aquí sienta que su vida importa, que tiene un propósito y que puede salir adelante”, expresó.

Una lucha que no fue fácil

Este proyecto fue financiado con 220 mil dólares del Ayuntamiento de Madrid y 230 mil dólares de la Prefectura de Cotopaxi. Según Matilde Camacho, hubo momentos en los que parecía imposible avanzar. Sin embargo, el apoyo de entidades como la Embajada de Alemania, CODESPA y CARE permitió superar los obstáculos.

Además de brindar protección, la Casa de Acogida busca empoderar a las mujeres mediante talleres y capacitaciones en áreas como costura, catering y agricultura. “Queremos que las mujeres no solo encuentren seguridad aquí, sino que también puedan aprender habilidades que les permitan ser autosuficientes y recuperar su confianza”, explicó la prefecta Tibán.

Los niños y niñas que lleguen con sus madres al refugio tendrán un lugar especial. Con una ludoteca y un salón de estudios, podrán continuar con su educación y disfrutar de actividades que los ayuden a sanar emocionalmente.

El Nelson Sánchez, gobernador de Cotopaxi y otros líderes locales se comprometieron a garantizar el funcionamiento continuo de la Casa de Acogida, destacando que este es solo el comienzo. “Hoy celebramos un logro, pero nuestra responsabilidad no termina aquí. Debemos seguir luchando para que ningún hogar sea un lugar de miedo”, afirmó el Gobernador. (GT)

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!