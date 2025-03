Estado de las carreteras en Ecuador: mapa actualizado de vías cerradas

El invierno sigue provocando afectaciones en las carreteras del país. El deslizamiento de tierra es el motivo principal por el que algunas vías están cerradas temporalmente hasta despejar la obstrucción. No obstante, no es el único motivo. También hay carreteras cerradas por daños en puentes, derrames de petróleo, entre otros motivos.

La red vial es una de las perjudicadas por el temporal del invierno. Vías como la de Guayaquil - Molleturo - Cuenca se ven perjudicadas por constantes deslizamientos de tierra que bloquean la vía hasta que la maquinaria pueda habilitar uno o todos los carriles. Otras vías, como la de la Y de Narupa - Archidona - Tena, están cerradas por un socavón.

Aquí les presentamos información de utilidad que les permitirá conocer cuáles son las vías cerradas del país, los motivos y así tomar otras carreteras alternas para llegar a su destino. Esta información oficial del ECU911 tiene corte a las 10:19 de hoy, 11 de marzo de 2025.

¿Cuáles son las carreteras cerradas?

Estas son las carreteras hasta el momento cerradas en el país:

Portovelo - Pindo - Trapiche. Por un puente en mal estado en la jurisdicción de Loja.

Celica - El Empalme. Por deslizamiento de tierra.

Loja - Malacatos. Rocas grande y pequeño tamaño en la vía.

Alamor - Arenillas. Por deslizamiento de tierra.

Macará - Sozoranga. Por deslizamiento de tierra.

Alamor - Pindal - Pozul - Celica. Por deslizamiento de tierra.

Narupa - Archidona - Tena. Por un socavón.

Baeza - Papallacta. Por deslizamiento de tierra.

Palanda - Zumba. Por deslizamiento de tierra.

San Antonio Y Bahía / San Vicente - La Margarita - San Vicente (Redondel).

Bahía (km8) - San Clemente - Rocafuerte (incluye los Puentes Las Caras).

Cañitas - Charapotó.

Para más información puede consultar el portal del ECU911 y el estado de las vías.

La evaluación del ministro de Obras Públicas sobre el estado de las vías

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, en una entrevista a Teleamazonas informó que el país amaneció hoy, 11 de marzo de 2025, con un gran problema en la llegada al cantón Piñas. Relató que hubo un desprendimiento que está afectando parte de la vía y que están analizando si se tiene que cerrar o no toda la vía. "Tenemos creo que cerca de cuatro vías totalmente paralizadas, pero el aumento de maquinaria que hemos tenido hace que podamos responder rápidamente".

Luque comentó que el país está experimentando deslizamientos de tierra muy rápidos y no tan grandes. "Evidentemente, si no se los toca y no se hace nada, se interrumpe la vía y es un problema para la seguridad vial y para transitar. Pero con maquinaria disponible lo que podemos hacer es ir limpiando rápidamente para habilitar el paso... Mucho más las zonas altas, por ejemplo, de El Oro, lo que está ocurriendo en Loja, vemos muchísimo de esos deslizamientos que ocurren y que tapan toda la vía".

El otro tipo de falla que se está registrando es que se pierde la mesa de la vía. "Eso estamos teniendo en Loja. Loja tiene muchos problemas de estar incomunicado, pero ya estamos aumentando maquinaria... Hoy, obviamente, parte de esa maquinaria va a pasar a la ciudad de Loja, donde tuvimos el problema ayer (10 de marzo)", comentó Luque, quien además puntualizó que en el caso de la costa lo que se experimenta es la inundación de ciertas partes de las vías, sobre todo la Jujan - Babahoyo.

