Carlo Angrisano: “Falta una cultura de partidos políticos”

Desde una mirada externa, Carlo Angrisano analiza la situación de las organizaciones políticas en Ecuador. Caudillismo y formas de financiamiento son, por contar dos, los puntos flacos de los partidos y movimientos políticos en Ecuador y parte de la región. El joven político español, de paso por Guayaquil, visitó las instalaciones de Diario EXPRESO para conversar sobre esta realidad que no abona a las democracias de los países.

Yaku Pérez vuelve al CNE, esta vez para inscribir su propio movimiento Leer más

- El sistema de partidos políticos en Ecuador es deficiente. Mucho se habla de una crisis, en parte, por el caudillismo...

- Este es un fenómeno que en su momento lo vivimos en Europa de manera intensa y en Ecuador pasa lo mismo... En Ecuador no existen sedes de partidos, solo de campaña. Es algo que me choca mucho. Forma parte de los retos democráticos del país. Si populismos y movimientos radicales, que es evidente que no son buenos para el interés general, han podido ganar elecciones, es porque las estructuras de partidos han fallado y han permitido estas figuras como Rafael Correa en Ecuador.

- ¿Cómo ir abandonando esta forma de los políticos de concebir a las organizaciones políticas?

- Una estructura fundamental que los partidos necesitan son las organizaciones juveniles. Un espacio donde los jóvenes tienen más compromiso político, son más activistas. Tener estructuras estudiantiles y una suerte de escuela política para que puede haber una continuidad. Que no dependa de que aparezca una figura al rescate del partido. Falta una cultura de partidos políticos.

- Una cultura que debe empezar por los líderes, sabiendo cuándo deben dar un paso al costado...

- Al final, cuando el partido está desestructurado y depende de una figura, es difícil que los nuevos liderazgos sepan cómo orientar. Es importante que no se pierda tampoco a los líderes que han estado antes. Me gusta que a mi partido vuelvan los expresidentes y que hablen de las nuevas generaciones y que les cuenten sus experiencias.

- El financiamiento de los partidos es otro punto flaco. ¿Cómo evitar que el dinero estatal que reciben las organizaciones no se preste para corrupción?

- En España las organizaciones políticas dependen de un 70 a 80 % de las subvenciones del Estado y a nivel europeo también. Vemos el modelo anglosajón, en el que todo viene de donaciones privadas. Son dos modelos con sus ventajas y desventajas. Lo que hay que asegurar es que la financiación sea suficiente para que puedan existir las estructuras. Lo segundo, tienen que existir unas normas que sean transparentes.

- ¿Transparentes cómo?

- Cuando hablamos de financiamiento privado, a menudo se piensa en actos de corrupción. Esto ocurre porque a menudo se dan en un escenario donde no está bien regulado el lobby. Si no permitimos a las empresas que declaren que financian a los candidatos, caemos en casos de financiación opaca y esto (deriva) en actos de corrupción.

RELACIONADAS La modernización del sistema informático del CNE recibirá el apoyo de la OEA

- La legislación ampara las cuotas de participación electoral para jóvenes y mujeres. ¿Las cuotas son necesarias?

- No creo en las cuotas... La única cuota tiene que ser la del mérito.