El miércoles pasado, el candidato a la presidencia Daniel Noboa ofreció la implementación de barcazas prisiones para los reos más peligrosos, que estarían a unas 80 millas de la costa.

Elecciones en Ecuador: González y Noboa, a segunda vuelta Leer más

“Es importante tener las cárceles barcazas para aislar totalmente a los criminales más violentos que desde la misma cárcel están generando terror y están planificando más crimen”, señaló Noboa, quien participará en la segunda vuelta que se realizará el 15 de octubre.

Según Noboa, este plan busca solucionar los problemas de hacinamiento que existen en los centros penitenciarios. "Se traerá al país cárceles barcazas mediante el sistema se leasing (arrendamiento), con un contrato por ocho a 10 años. El costo anual bordea los ocho millones de dólares, por cada una", se detalló en un comunicado facilitado por su equipo de campaña.

El candidato Daniel Noboa en una rueda de prensa, el 20 de agosto pasado. Amelia Andrade

Diario EXPRESO consultó a varios expertos en seguridad y temas carcelarios. Ellos coinciden en que la implementación de estas prisiones flotantes puede ayudar en parte los problemas del sistema carcelario. También tienen sus reparos.

Joseph Cano Farah, experto en seguridad, cree que es una medida positiva siempre y cuando el Gobierno tenga el dinero disponible, que bien podría servir para repotenciar los centros carcelarios existentes.

"Dotarlos de cámaras, mejorar el cuidado en su interior para que los reos tengan más garantías en la parte interna, candados, invertir más en el personal penitenciario", comenta Cano Farah.

Le puede interesar: La falta de opiniones dio la victoria a Daniel Noboa

Sobre la seguridad de esas barcazas, el experto menciona que estas deben ser resguardadas con anillos de seguridad a cargo de la Armada y la Policía.

Justamente, la propuesta de Noboa refiere la participación de esa primera institución y del blindaje que tendría la barcaza como medida preventiva ante algún intento de ataque.

Operativo de seguridad de militares ante incidentes con muertes violentas en Penitenciaría del Litoral, en septiembre de 2021. 29-09-2021-Alex Lima-Familiares en la Penitenciaria lloran y sufren por los muertos y heridos Álex Lima

Un exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), que habló con Diario EXPRESO bajo la condición de mantener su nombre bajo reserva, agregó que las barcazas deben ser monitoreadas permanentemente desde tierra, a través cámaras de videoseguridad instaladas tanto en exteriores como en interiores de ese recinto carcelario.

Segunda vuelta: Después de 17 años, el correísmo se vuelve a enfrentar a los Noboa Leer más

Sin embargo, el exfuncionario del SNAI cree que el presidente entrante debe tener otras prioridades como un plan para blindar al sistema de justicia ante los abusos en la petición de recursos presentados por internos para alcanzar beneficios penitenciarios y así evadir las penas dentro de las cárceles.

También apunta que se debe mejorar la profesionalización de los guías penitenciarios, cuya función dentro de las cárceles es clave para mantener el control.

El miércoles 23 de agosto, el candidato Noboa sumó otra propuesta para mejorar la seguridad, con la creación de una central de inteligencia.

ECUADOR NO SEGUIRÁ SIENDO UN PAÍS DE IMPUNIDAD. @Adnecuadorok pic.twitter.com/NFzf5p9do3 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 23, 2023

MEJORES CONDICIONES LABORALES

Hugo Acero, un experto en seguridad y que ha participado en el diseño de cárceles en Colombia, agrega que la profesionalización del personal de las cárceles tiene que ir de la mano con mejores condiciones laborales, mejor salario, que ayudarían mucho a evitar que caigan en las garras de las mafias.

Las compras fallidas del SNAI que desampararon a los reos Leer más

"No basta con tener la infraestructura adecuada. A esa infraestructura habría que asignar personal, no solamente de guardia y administrativo, más profesional. No solo bien formado, sino bien pago. Hay que hacer un cambio profundo", señala Acero.

También apunta a que el Gobierno debe implementar manuales de disciplina, esquemas y protocolos de seguridad claros para las cárceles existentes y aquellas que se vayan a crear.

"Tienen que haber procesos de resocialización. Tienen que haber modelos pedagógicos para trabajar con los internos y las internas", añade Acero.

Las barcazas prisiones podrían albergar hasta 400 personas, según la información de campaña de Noboa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!