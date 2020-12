Los candidatos intensifican el cuidado de cara al inicio oficial de la campaña electoral

Los dos casos recientes de candidatos presidenciales contagiados con COVID-19, sumados a las recientes restricciones aprobadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional y a esto el protocolo para prevención del coronavirus en campaña, empujan a candidatos a intensificar los cuidados a puertas del inicio oficial de la campaña electoral.

Jorge Vélez, director en Guayas de Centro Democrático y aspirante suplente a un escaño legislativo en el distrito 2, reconoce que a partir del último 24 de diciembre, pocos días después de que el postulante presidencial de la lista 1, Andrés Arauz, informara su resultado positivo al nuevo virus y que se aprobaran las reglas electorales para la campaña en pandemia, la gerente de campaña intensificó las medidas.

Por ejemplo, precisa Vélez, quedaron prohibidos los eventos con más de 100 personas en lugares que no procedan de acuerdo con la normativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las caravanas motorizadas se reducen a un número de hasta 20 o 30 carros. “Si hablamos de candidatos nacionales, cada uno llevará a sus seguidores (a las caravanas). En esos casos se dividirá aquello para que no se cometan infracciones electorales”, explicó.

36 días durará la campaña electoral, que empezará el 31 de diciembre.

Por su parte, a Jonathan Parra, aspirante a asambleísta por Alianza PAIS en el distrito 3 de Guayas, no le preocupa violentar alguna disposición por eventos masivos de campaña porque no los hará. Su acercamiento con los votantes se limitará a las caminatas y caravanas, siempre con la mascarilla puesta. Reconoce que se realiza una prueba rápida cada semana. No solo eso, ha establecido un protocolo con su equipo cercano: si uno llegara a presentar síntomas, detendrán la agenda de campaña y todos se aislarán hasta realizarse una prueba PCR que descarte cualquier novedad. “Si a un candidato no le importa la salud de su equipo y de la gente a la que visita, entonces qué le va a importa la salud y el bienestar del pueblo si es quien lo elige”.

Luis Serrano, aspirante a legislador por Pachakutik en el distrito 2 de Guayas, considera que no hay mejor escudo contra la COVID-19 para los candidatos que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad tan mencionadas: usar mascarilla, mantener distancia, llevar un atomizador con alcohol o alcohol gel y no tocarse el rostro sin antes haberse lavado las manos. A esto, según el también médico, hay que adicionar las restricciones emanadas del CNE y el COE nacional. Personalmente, asegura, seguirá con estas medidas antes mencionadas. “Ya se hace una costumbre no saludar con la mano al votante ni abrazarlo, sino hacer una especie de puño. Esa costumbre es buena. Esa adicionaría a las que ya conocemos... Decir que haremos concentraciones es imposible, pero recorrer lo haremos”.

El próximo 31 de diciembre iniciará oficialmente la campaña electoral hasta el 4 de febrero, cuando iniciará un nuevo reto: sufragar en tiempos de pandemia.