Candell: “No soy cacique ni dueño del hospital de Santa Elena”

En agosto de este año, el medio digital La Posta publicó un diagrama del supuesto reparto de hospitales donde aparecía el asambleísta Jimmy Candell. El legislador puso una denuncia en contra de Luis Vivanco, uno de sus fundadores.

- Usted lleva hoy a juicio al periodista Luis Vivanco, cofundador de La Posta, tras la publicación del diagrama del supuesto reparto hospitalario, pero dice que no intenta coartar la libertad de expresión, ¿por qué lo denuncia entonces?

- Bueno, yo estoy defendiendo mi honor. El señor Vivanco ha declarado en La Posta que yo soy cacique de Santa Elena y que soy el dueño del hospital Liborio Panchana. Para mí es eso una injuria, es una grave falta al honor. Si bien es cierto la ley nos da a nosotros una herramienta para poder defendernos, no puede ser que un periodista de investigación, que encontró un diagrama de reparto de hospitales en un pendrive, ya comience a afirmar que eso es verdad sin siquiera contrastar la información. El señor Vivanco ni conoce Santa Elena ni mucho menos dónde queda el hospital. No ha venido a preguntar si es verdad que yo tengo que ver con el hospital. Para mí eso es atentar contra el honor de una persona.

- Pero usted sabe que esa información sale del diagrama que entregó el exlegislador Daniel Mendoza a la Fiscalía y que consta en el expediente del caso del hospital de Pedernales. ¿Su denuncia no debería ir en contra de él?

- Usted está cayendo en el mismo tema que los señores Vivanco y (Andersson) Boscán intentan meter. Yo estoy reclamando por cómo él me ha calificado. Él tiene que demostrar de que yo soy el cacique en Santa Elena y que soy el dueño del hospital Liborio Panchana. Eso del diagrama fue publicado por ellos y ya ha sido desmentido por el mismo asambleísta Mendoza y hasta ahora yo soy llamado por la Fiscalía a declarar por ese diagrama. Pero esa no es mi acusación, no estoy tratando de coartar la libertad de expresión, él se escuda en el diagrama. Él me llama cacique y eso tendrá que demostrarlo.

- Creo que está equivocado, Daniel Mendoza no ha dicho que ese diagrama no existe...

- Yo le insisto, el asambleísta Mendoza ha manifestado que no acepta esa prueba porque es un pendrive entregado por sus padres. Debemos esperar que la Fiscalía haga lo que corresponde. Si ellos consideran que esa prueba es importante me llamarán a declarar, investigarán si es verdad o no que el hospital está bajo mi jurisdicción o que yo estoy manejando ese hospital.

- Entonces, ¿no tomará ninguna acción en contra de Mendoza por incluirlo en el diagrama?

- Bueno, él ya está preso.

- Pero no por el caso del reparto de hospitales...

- En el momento en el que me llamen a declarar, ahí tomaré las acciones correspondientes.

- ¿Y qué ha hecho para que este tema se esclarezca en el plano político? Porque se destituyó a la ministra Romo, pero no se ve que ustedes estén intentando hacer algo para desmentir el reparto del que habla Mendoza.

- Ya hay un asambleísta preso y otro prófugo. Eso está en proceso de investigación, ya han salido algunos repartos, pero está en investigación.

- ¿Entonces no hará nada, como asambleísta, hasta que no lo llamen a declarar?

- O sea, ¿qué puedo hacer yo si yo no he hecho nada al respecto? Por eso reclamo que se me embarque en ese tema. Ellos (La Posta) lo hicieron público y me molesta que me califiquen así.