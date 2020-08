Romo: “La Asamblea no me perdona que haya investigado, denunciado y detenido a uno de los suyos”

“La Asamblea me ha enviado un mensaje claro el día de ayer, no me perdona que haya investigado, denunciado y detenido a uno de los suyos. Lo volvería a hacer y lo voy a seguir haciendo (...) y si eso hace que el mismo día que destituyen al que está preso también exigen que la denunciante sea removida, pues esas son las consecuencias de hacer mi trabajo”, dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, una rueda de prensa en Guayaquil este viernes 28 de agosto. Y dejó clara su respuesta al pedido de la Asamblea: no renunciará a su cargo.

En una sesión nocturna, la Asamblea resolvió censurar al exlegislador Daniel Mendoza, exigir al presidente Moreno que remueva a la ministra de Gobierno y al presidente de la Asamblea, César Litardo, que reactive los juicios políticos pendientes en contra de Romo y Richard Martínez, ministro de Finanzas.

Mendoza está procesado por el delito de delincuencia organizada, relacionado a las investigaciones por corrupción en la construcción del hospital de Pedernales. El nombre de la ministra de Gobierno ha sido vinculado a un supuesto reparto de hospitales a varios asambleístas de diferentes provincias del país.

El presidente me ha manifestado su respaldo y también su sorpresa y molestia por la actuación de la Asamblea María Paula Romo, ministra de Gobierno

“Si alguien comete un delito, no importa el cargo que tenga ni del partido que sea, el papel de las autoridades es investigar y el papel de cualquier ciudadano es avisar de ese posible cometimiento de un delito. Es exactamente lo que hice en este caso por el que está procesado penalmente el asambleísta Mendoza y un grupo de personas”, dijo en referencia a la denuncia que hizo en contra del exlegislador de PAÍS.

“Después de haberles robado 3.500 millones de dólares a Manabí y Esmeraldas no puede ser que sigamos discutiendo que se tratan de robar el dinero del hospital de Pedernales, el epicentro de la tragedia”, reclamó Romo.

La ministra también aseguró que esta mañana había recibido la llamada del presidente Lenín Moreno, quien le ratificó “su apoyo”. “Me ha manifestado su respaldo y también su sorpresa y molestia por la actuación de la Asamblea. Me ha ratificado su confianza y mientras cuente con ella estaré cumpliendo mi deber aunque le estorbe a la Asamblea o a algunos asambleístas en particular”.