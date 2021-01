Vivanco: “Este juicio puede marcar un terrible precedente”

La Posta difundió en agosto del año pasado un diagrama del supuesto reparto hospitalario y su vinculación con varios asambleístas provinciales. El legislador por Santa Elena, Jimmy Candell, es uno de los que aparece en el documento que fue entregado por Daniel Mendoza a la Fiscalía.

- El asambleísta Jimmy Candell lo ha llevado a juicio tras la publicación del diagrama del supuesto reparto. ¿Qué alega en su contra?

- Él aparece en el diagrama presentado por Daniel Mendoza en la Fiscalía de lo que sería el reparto de los hospitales a casi dos decenas de asambleístas. El diagrama fue presentado como parte del material a Fiscalía en el proceso judicial, está periciado y se ha confirmado su existencia. El asambleísta solicitó una réplica, que fue concedida a los pocos días, pero él ha continuado con su intención y ha presentado una denuncia en mi contra por supuestamente haber afectado su honor y solicita una sanción de 15 a 30 días de prisión.

- ¿Qué precedente puede marcar este juicio?

- Sería un terrible precedente en contra del periodismo de investigación y de la libertad de expresión porque lo que dejaría claro es que los asambleístas, estos poderosos transitorios de turno, pueden, a través de la utilización del aparato judicial, amedrentar a periodistas, silenciarlos y en este caso incluso llegar a encarcelarlos. Si es que se produce aquello, el precedente es que otros periodistas de investigación, cuando tengan información de relevancia pública que afecte a parlamentarios, preferirán no sacarla porque existe el precedente de que uno de estos legisladores una vez pudo activar el aparato judicial para encarcelar a un periodista por el simple hecho de investigar y difundir el contenido de esa investigación.

- Tras la sentencia de Daniel Mendoza, aún no se ha podido determinar si existió o no ese reparto que se denuncia...

- La Fiscalía tiene en marcha todavía la investigación, pero yo en la audiencia, con mi abogado Felipe Rodríguez, vamos a demostrar dos cosas: primero que nos asiste toda la legislación internacional de defensa a la libertad de expresión y protección de derechos humanos; y segundo, vamos a confirmar y reconfirmar que dijimos la más absoluta verdad. El señor Candell aparece en dicho diagrama. No hemos mentido ni manipulado. Entonces no solo vamos a demostrar que los políticos tienen que someterse al escrutinio público y no pueden, con el argumento de su honra y reputación, silenciar a la prensa y al periodismo; sino que además, en este caso específico, todo lo dicho es absolutamente cierto.

- ¿Y qué sensación le deja que esto no haya avanzado más ni en el plano político ni en el judicial? En la Asamblea se destituyó a la ministra Romo, pero luego todos los asambleístas de este diagrama siguen ahí...

- Sí, es que este país es así. El escándalo de esta semana es lo más escandaloso nunca antes visto desde el escándalo de la semana pasada. Este país va licuando sus escándalos de corrupción y uno va tapando a otro. La coyuntura política electoral también hace olvidar los casos de corrupción que han azotado al país durante los últimos meses y años. Tú ves que los casos se van cayendo y ves a los asambleístas supuestamente incluidos en el reparto con cara de palo y pidiendo el voto de nuevo.

- Ha dicho en redes sociales que espera que el martes prime la verdad...

- Sí, eso espero. Estoy tranquilo, creo que la defensa del doctor Rodríguez es absolutamente sólida; pero más allá de eso, creo que el problema no es Luis Vivanco o Jimmy Candell; el problema es políticos encarcelando a periodistas por reportajes de investigación. Mañana puede ser un colega de Expreso o de Teleamazonas y un político de izquierda o derecha; pero ya habría un precedente político de que lo lograron y otros pueden sentirse envalentonados con eso. Yo espero no irme detenido, pero lo que más me preocupa es eso. Atrás de mí, con este precedente, puede caer otro y otro... y eso sería gravísimo.