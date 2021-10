Durante las protestas y el cierre de vías que se extendió entre el 25 y 27 de octubre se viralizó un video en el que una persona que se identificó como agricultor, en el norte del país, exponía los motivos del reclamo a policías y militares. En cuestión de minutos la acción que fue alabada por unos, especialmente por los afines a la Revolución Ciudadana, empezó a ser criticada por otros.

Chiriboga dice ser una persona independiente. Afirma no tener ninguna afiliación política y no identificarse con el correísmo, como se ha dicho de él en los últimos días. Sin embargo, en sus redes sociales demuestra aprobación a lo que dicen los militantes y afines a esa corriente política.

¿Imaginó la repercusión que ha tenido su aparición en las redes sociales?

No pensé que el expresar el sentir de mi pueblo iba a impactar tanto. Por un lado han distorsionado la información, escarbado cosas de mi pasado para atacarme (fue funcionario en el gobierno de Lenín Moreno), pero también he recibido apoyo de la gente.

La violencia en Quito marca una jornada de protesta contra el presidente de Ecuador Leer más

La crítica es que se hizo pasar por agricultor cuando tiene otra profesión, ¿se infiltró?

Vengo de una familia de agricultores y crecí en el cantón Bolívar (Carchi). Tengo un título universitario, pero nunca me desvinculé del campo.

A los uniformados les dijo que recuerden que el pan que llevan a su mesa es con trigo que se cosecha en el campo. Sin embargo, el trigo que se usa es importado en su gran mayoría.

Es verdad, pero en Bolívar también lo sembramos. Incluso hay molineras que tienen contratos con agricultores de la zona.

Llamó la atención que su discurso se asemejó más al de un político que al de un agricultor

Pueden investigar si estoy afiliado a algún partido político. No he sido candidato. Alguna vez fui dirigente universitario. Pido que no se estigmatice y se diga que en el campo no hay gente preparada.

¿Trabajó en el gobierno anterior?

Entré en octubre de 2018 y postulé a ese cargo por la red Socio Empleo. Estuve en la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida. Trabajé en el sector público hasta hace unos cuatro meses, pero nunca me he desvinculado de la agricultura y cuando he estado desempleado he venido al campo.

Se refirió ese día a los paraísos fiscales y criticó a la gente que saca su dinero al exterior, en el mismo tono de actores políticos del correísmo, ¿simpatiza con ellos?

El tema de los paraísos fiscales es el pan del día en los medios de comunicación. Incluso en EXPRESO he leído con respecto al tema, así que tengo mi criterio formado sobre este asunto.

¿Simpatiza con la Revolución Ciudadana?

Las manifestaciones en la Sierra norte se suspendieron Leer más

Ese es otro tema que no entiendo, por qué se estigmatiza como correístas a las personas que dicen que algo está mal en el Gobierno. Rafael Correa hizo cosas buenas y también se equivocó; Moreno tuvo sus cosas malas y otras buenas como el acompañamiento de Las Manuelas a las personas con discapacidad. Cómo vamos a criticar el esquema de vacunación del actual Gobierno si fue bueno. Ahora le criticamos por otras cosas que nos afectan. Y no es con un afán golpista.

¿En su sector retomarán las protestas luego del feriado?

Aclaro que no estoy a la cabeza de la movilización ni de algún gremio. Yo volvía de un terreno con mi papá y un hermano y pasamos por la protesta. Me planté ahí y lo que pedíamos es que nos permitan hacer una marcha de dos horas.