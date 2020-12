Campaña electoral: tiempo de memes, ofertas sui géneris y electores con nuevas esperanzas

El ruido y la fanfarria de una nueva campaña electoral han vuelto a despertar en los ecuatorianos las expectativas de lograr un país con cambios profundos especialmente en lo económico y lo social. Atrás quedan, como ha sido a lo largo de dos siglos de vida republicana, las sucesivas decepciones sufridas (salvo escasas excepciones), luego de haber acudido a las urnas.

"Los ecuatorianos hoy tenemos una nueva oportunidad de castigar a los políticos corruptos y a la impunidad que tanto daño le hacen al país", dice a propósito el ex candidato presidencial Ricardo Ramírez, quien hoy es coordinador en Guayas de la Comisión Nacional Anticorrupción.

Cómo él, todo el mundo tiene sus esperanzas cifradas en cambios profundos, especialmente en las distintas funciones del Estado. Esas transformaciones, de darse en mayor o en menor grado, se irán visualizando y concretando después del 7 de febrero de 2021. Antes de eso la población deberá asimilar una campaña electoral para aprovechar sus 'nutrientes' y desechar los elementos nocivos para poder tomar la mejor decisión en las urnas.

Esta vez y pese a la pandemia de Covid-19, no falta la precampaña proselitista, la cual, de alguna manera permite a electores y analistas visualizar lo que se viene en estos últimos 40 días de ruido electoral.

El panorama no es muy halagador, según el experto en marketing político, Andrés Seminario, quien dice que "estamos viendo que los candidatos, al tratar de conectar con los electores, están haciendo ofertas cada vez más de corte populista, sin soporte técnico ni análisis, en algunos casos directamente para llamar la atención y convertirse en tendencia en redes".

Habla por ejemplo de que un candidato ofrece minería inversa (sacar oro de los viejos celulares); otro habla de exportar barriles de agua...

De estas ofertas y de las fotos y vídeos que los mismos candidatos suben a las redes comentan mucho (y también se mofan con memes) sus adversarios políticos y los usuarios de las plataformas.

Con Seminario coincide Luis Gómez, presidente de la Confederación de Barrios del Ecuador, para quien "esta campaña es un show que atenta contra los prinicipios éticos y morales".

"Ahora se aprovechan de la tecnología para hacer toda una serie de payasadas, incluso algunos nos están ofreciendo dineros del narcotráfico para que salgamos a apoyarlos en sus caminatas", precisa Gómez, para quien 7 de cada 10 personas en edad de votar, que habitan en las zonas populares urbanas y rurales, no tienen confianza en ninguna candidatura hasta el momento.

Este partido político @ID12Ecuador me sorprende, en serio renovaron su gente y con ello la típica campaña electoral!!!

Como dicen por ahi, sin plata pero con ganas!! Yo voto por @xhervas.

Mi 31 se hizo con esto...😂 https://t.co/irGLPt9arX — Joselyn Estevez (@JoselynEstevez3) December 31, 2020

Los niveles del quemeimportismo de los electores respecto a quién, cómo, cuándo, dónde y por qué defender la institucionalidad democrática es cada vez más débil, insiste Seminario, quien no olvida que hace pocos días, cuando se hablaba de la posibilidad de aplazar las elecciones, "solo se le hizo más daño a la democracia".

UNA PROMOCIÓN EN MEDIO DE LA PANDEMIA

A diferencia de campañas anteriores en esta oportunidad, y ante la decisión del CNE de limitar la cantidad de gente en los actos proselitistas por el tema Covid-19, se va a ver menos puerta a puerta y se va a ver más jaleo en redes sociales.

Lo dice Seminario, quien cree que también se va a regresar a los medios de comunicación tradicionales como la radio, que sigue siendo, sobre todo en las zonas rurales, en el campo, el medio más masivo.

"Va a ser muy difícil para los ecuatorianos elegir a alguien realmente idóneo que vaya a cambiar la vida de todos y todas"



"Yo sí creo que la pandemia ha modificado los hábitos de consumos de medios, generando dos efectos importantes, el primero: un regreso a medios tradicionales como radio, Tv y prensa escrita, porque tienen más credibilidad que las redes y mucha gente, la mayoría, está regresando a buscar a confirmar la noticia en un medio creíble", estima el especialista en marketing político.

Mientras tanto, Gómez un arquitecto y urbanista quien también lidera los gremios barriales de Guayas y Guayaquil sostiene que ante la gran crisis que estamos viviendo por enfermedades y falta de recursos, su gremio le está pidiendo a la gente del campo que no venga a las ciudades a participar de esta lid electoral.

Mónica Cevallos, fundadora y miembro de la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, señala que ante las medidas de bioseguridad y el corto tiempo de campaña, los candidatos esta vez no tendrán la oportunidad de exponer adecuadamente sus ideas y propuesta, pero ella y su organización esperan que al menos algún candidato se refiera al tema violencia intrafamiliar y tantos femicidios, y cómo frenar esta problemática.

"No esperamos mucho, penosamente son tantos candidatos; también que va a ser muy difícil para los ecuatorianos elegir a alguien realmente idóneo que creamos que vaya a cambiar la vida de todos y todas", puntualiza la activista.

LA MEJOR DECISIÓN, EN MANOS DE ELECTORES

Mónica Cevallos considera que será "difícil" tomar la mejor decisión, pero que al existir muchas mujeres que están de candidatas, su organización tiene esperanzas de que la mayoría de las votantes ecuatorianas les de el voto, "porque serían las primeras beneficiarias de conseguir los derechos que no hemos logrado hasta ahora".

El Puente de la Unidad Nacional, entre Guayaquil, Samborondón y Durán, ha vuelto a ser utilizado para colgar propaganda electoral. Archivo

La dirigente de la Coordinadora Política de Mujeres lamenta que esta pandemia no le ha permitido a su organización y afines, trabajar y acompañar a las candidatas a las más altas dignidades del país, "pero tenemos fe en que, habiendo pasado ellas también experiencias malas propuestas buenas para cambiar esta forma de vida tan seria para la mayoría de mujeres".

"Para elegir bien tenemos que empezar a exigir a los candidatos que dejen de criticarse entre ellos, no importa cuál es el más guapo o guapa".

Luis Gómez considera que la mejor decisión que deberá tomar el elector será los días previos al día de la votación. Precisa que en primera vuelta, la gente deberá reflexionar bien su voto y que si llega a darse una segunda vuelta, ellos, como confederación de Barrios del Ecuador le exigirán a los dos candidatos finalistas un compromiso de trabajar en temas como la recuperación de barrios y el nuevo modelo de ciudad "que tendrá que emprenderse post pandemia", y dar atención prioritaria al sector campesino, para garantizarle al país una seguridad alimentaria.

Seminario, en cambio, sugiere a los electores concentrarse no en las personas, sino en las propuestas. Considera que los ciudadanos, para elegir bien tenemos que empezar a exigir a los candidatos que dejen de criticarse entre ellos, "no importa cuál es el más guapo o guapa, importa quién me da empleo, quién me resuelve lo de la educación, la salud".

"La pregunta que ataca al planteamiento populista es ¿cómo? -agrega el especialista en marketing político-, "y si ese candidato no puede explicarlo, esta ofreciendo cualquier cosa".