Hermetismo en unos casos, total apertura en otros. A escasos días para que también se inicie la campaña por el ‘sí’ o el ‘no’ en el referéndum propuesto por el presidente Guillermo Lasso, las fuerzas políticas inscritas para el efecto planifican la estrategia y hasta las alianzas que formarán para que tenga más fuerza.

Del lado del ‘no’ están el correísmo, Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE). Este último ha conformado un equipo de comunicación que, aunque “pequeño”, se dedicará a tiempo completo a preparar el material de la campaña, que incluye piezas de comunicación con los argumentos para oponerse a las ocho preguntas.

Gustavo Vallejo, presidente del partido, indicó que a la par hay un calendario de reuniones con sus militantes en provincias para definir la estrategia y, sobre todo, resolver dudas y afianzar las razones para el ‘no’. Este proceso duraría algo más de una semana y de ahí arrancarán con fuerza la oposición.

En Unidad Popular, algo similar. Quienes tienen mayor visibilidad nacional se moverán por todo el país para reunirse con los militantes y exponer sus tesis en los medios de comunicación.

Geovanni Atarihuana, director nacional de esa organización política, le dijo a EXPRESO que les ‘sacarán el jugo’ a los recursos públicos que entregará el Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque insiste en que son exiguos frente a lo que puede hacer el Gobierno con sus recursos para impulsar la consulta.

Papeleta El 22 de diciembre pasado el CNE aprobó el diseño de la papeleta para la consulta popular. Esta contará con tres niveles de seguridad.

¿Podrían unir fuerzas? Este Diario conoció que socialistas, Unidad Popular, los sindicalistas de la Unión General de Trabajadores (que está calificada como organización social para la campaña) y otros actores mantienen reuniones para conformar una gran coalición opositora, algo que va por buen camino.

Por fuera de esta quedaría la Revolución Ciudadana, ya que tanto Vallejo como Atarihuana consideran que el correísmo tiene otros motivos para oponerse a la consulta y su agenda programática apunta a otros objetivos, por lo que difícilmente pueden coincidir en este proceso.

Marcela Aguiñaga, presidenta de esa agrupación política, dijo a EXPRESO que no puede compartir la estrategia que aplicarán para impulsar la campaña por el ‘no’, pero que el principal motivo para oponerse, como lo han dicho en repetidas ocasiones, es que consideran que la consulta no resolvería nada de los problemas de fondo que tiene el país.

En la otra orilla está el partido Avanza, que está inscrito formalmente para el ‘sí’ junto al oficialista Creando Oportunidades (CREO). Javier Orti afirmó que primero hubo un debate interno para definir si participarían y luego por cuál de las opciones. Un 75 % de los directivos provinciales apoyaron el ‘sí’.

“Pero es un ‘sí’ crítico, no apoyando a un gobierno ni a un presidente, ni en contra de un partido político. No soluciona los problemas económicos del país, pero puede abonar en algo en temas de seguridad, porque no veo argumentos para decir ‘no’ a la extradición o al control de los partidos políticos”, explicó Orti.

Bajo esa lógica, Avanza ve muy difícil unirse en una sola fuerza a la campaña que pueda emprender el oficialismo para apoyar la consulta, más allá de que en la Asamblea Nacional también coinciden con dos legisladores que son parte de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN).

Este Diario buscó comunicarse, sin éxito, al número celular del director de CREO, Guido Chiriboga, para consultar cuál será la estrategia a aplicar. Pero todo apunta a que el vocero del ‘sí’ será el propio presidente Lasso, que ya ha hecho alusión al tema en algunas entrevistas, especialmente en Manabí, donde el 15 de diciembre pidió el apoyo para aprobar temas como la reducción de asambleístas.

