Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

La herramienta presenta problemas.
La herramienta presenta problemas.captura de pantalla

Caída de Canva afecta miles de usuarios

Usuarios reportan las fallas en redes sociales 

Este domingo 22 de marzo, la popular herramienta de diseño Canva presentó fallas que impidieron a varios usuarios acceder a sus servicios.

La interrupción fue reportada en la red social X, donde varias personas compartieron su frustración y preguntaron sobre el estado de la plataforma.

Referencial. Se abre la convocatoria para empleos en Ecuador.

Convocatorias 'Encuentra Empleo' marzo 2026: vacantes en sector público

Leer más
RELACIONADAS

No es la primera vez que Canva experimenta problemas técnicos; incidentes similares se han registrado en meses anteriores, generando preocupación entre su creciente comunidad de diseñadores y creadores de contenido.

De momento, la empresa aún no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la causa de esta nueva caída y se desconoce el tiempo que se tomarán en arreglar la falla.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. IESS cubre hasta $1.437 por funeral: guía paso a paso

  2. Barcelona SC vs Universidad Católica: Resumen, resultado y análisis del partido

  3. Trump da ultimátum para abrir Ormuz; los bombardeos en Irán e Israel continúan

  4. Esposa de Aquiles Álvarez: “Sigue resistiendo porque tú puedes, eres un guerrero”

  5. Irán amenaza con atacar infraestructuras regionales tras ultimátum de Trump

LO MÁS VISTO

  1. Negro Willy habría apoyado campaña de Noboa: "Movimos todo para que la gente votara"

  2. Barcelona SC vs. Universidad Católica: alineación y dónde ver el partido EN VIVO

  3. Ecuador elimina restricciones a bienes remanufacturados de EE.UU.: qué ingresará

  4. Pabel Muñoz condiciona nuevo fondo rural a fallo de la Corte Constitucional

  5. Exportaciones de Ecuador alistan ingreso con arancel 0 % a Corea del Sur: qué falta

Te recomendamos