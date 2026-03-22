Caída de Canva afecta miles de usuarios

Este domingo 22 de marzo, la popular herramienta de diseño Canva presentó fallas que impidieron a varios usuarios acceder a sus servicios.

La interrupción fue reportada en la red social X, donde varias personas compartieron su frustración y preguntaron sobre el estado de la plataforma.

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No es la primera vez que Canva experimenta problemas técnicos; incidentes similares se han registrado en meses anteriores, generando preocupación entre su creciente comunidad de diseñadores y creadores de contenido.

De momento, la empresa aún no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la causa de esta nueva caída y se desconoce el tiempo que se tomarán en arreglar la falla.

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