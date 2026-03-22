Caída de Canva afecta miles de usuarios
Usuarios reportan las fallas en redes sociales
Este domingo 22 de marzo, la popular herramienta de diseño Canva presentó fallas que impidieron a varios usuarios acceder a sus servicios.
La interrupción fue reportada en la red social X, donde varias personas compartieron su frustración y preguntaron sobre el estado de la plataforma.
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No es la primera vez que Canva experimenta problemas técnicos; incidentes similares se han registrado en meses anteriores, generando preocupación entre su creciente comunidad de diseñadores y creadores de contenido.
De momento, la empresa aún no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la causa de esta nueva caída y se desconoce el tiempo que se tomarán en arreglar la falla.
Se cayó canva pic.twitter.com/lThuV5lRLh— Catherine 🦖🦕✨ (@Diientitos_) March 22, 2026
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