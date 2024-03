Bancadas critican que resolución del PSC no busca respaldar a la Fiscalía

El Pleno de la Asamblea Nacional sesionará este 19 de marzo de 2024 a las 14:00. El presidente Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano (PSC) incluyó en la convocatoria como segundo punto a tratar un proyecto de resolución "para respaldar la independencia de funciones e institucionalidad de la Fiscalía General del Estado en los procesos investigativos que actualmente efectúa, en contra de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado".

Pero representantes de las demás bancadas hicieron observaciones a la resolución y sospechan que su objetivo no es realmente el de respaldar.

Blasco Luna, legislador de la Revolución Ciudadana (RC), dijo que el buscar que se apruebe un tema que no tuvo apoyo desde un cambio en el orden del día (como intentó la bancada de Cosntruye), es "querer congraciarse con quien está al frente de la Fiscalía y no es correcto, se deberían priorizar temas que están a la cola".

Considera que cada Función del Estado se debe dedicar a hacer su trabajo y "no llevar adelante una justicia a la carta". Pablo Muentes, exlegislador del PSC es uno de los procesados en el caso Purga, que investiga la Fiscalía y Ronny Aleaga, exasambleísta de la RC, es vinculado en Metástasis. Luna cree que los socialcristianos quieren congraciarse para que se investigue de forma selectiva.

"Al final del día, no es mandatorio, queda como simple resolución, como un saludo a la bandera, que no viene al caso porque no genera una acción jurídica ni un efecto inmediato. Es paja, no va a cambiar ni modificar la vida de los ecuatorianos, reformar leyes ni es un acto de fiscalización", explicó, en caso de que esa propuesta se apruebe.

La calificación a la gestión de Daniel Noboa sigue alta, pero a la baja Leer más

Te invitamos a leer: Concejo aprueba ordenanza para la prevención y gestión de la salud mental

Desde Construye, el asambleísta Jorge Peñafiel, cuestionó que lo que el PSC busca es reconocer la independencia de la Fiscalía, pero que eso es algo que no requiere ser resuelto por la Asamblea sino que ya lo establece la Constitución.

En el artículo 3 de la propuesta de la resolución, el PSC pide a la Fiscalía informar sobre las fechas de inicio de investigaciones de siete casos: Purga, Metástasis, Encuentro (Gran Padrino), FLOPEC / Amazonas Tanker, León de Troya, ISSPOL, Reparto de Hospitales. También del inicio de investigaciones por el presunto delito de peculado como consecuencia del trámite del juicio al expresidente Guillermo Lasso, y por presunto tráfico de influencias como consecuencia de la destitución a Fausto Murillo y censura a Juan José Morillo.

La resolución por tanto "es una solicitud de información que se encuentra reservada para la fiscal del Estado y no es un apoyo, es una condición para distraer y diluir la investigación que la fiscal está llevando en los casos Metástasis y Purga, que han causado revuelo en las últimas semanas", criticó Peñafiel.

La resolución de Construye era de apoyo político a la Fiscalía para una mejor posición de la imagen de la Asamblea pero ahora cambia la razón de ser, indicó. Su bancada analizará la postura porque hay dudas sustanciales, añadió.

Pedro Velasco, legislador independiente, dijo a título personal, que hay un trasfondo que va más allá del respaldo. "Es pretender seguir insistiendo en meterle la mano a la administración de justicia". También refirió que la autonomía e independencia de funciones ya están contenida en la Constitución y son de cumplimiento obligatorio, por lo que la resolución "es intranscendente".

Tiene un "anzuelo" para decir que se está dando un respaldo pero al mismo tiempo pedir información de los casos que se están investigando, añadió al apuntar que genera dudas si los datos que se solicitan aún están en indagación previa.

"En buena hora que no se aprobó esa reforma al Código Orgánico Integral Penal porque hoy no tuviésemos el caso Purga", resaltó. Se refiere al levantamiento de la reserva de investigaciones de la Fiscalía, que se planteó en el proyecto de reformas al COIP, que no tuvo pronunciamiento del Pleno en febrero.

Velasco sospecha de intereses ocultos, a su criterio las resoluciones "no sirven para nada". Al contrario, planteó que se debería exigir a la Judicatura que active los procesos de selección de fiscales que se necesitan en el país, que eso sí sería una acción efectiva.

Nathaly Farinango, de ADN, reiteró que su bancada está a favor del trabajo contra la corrupción y el crimen organizado por lo que respaldan a la fiscal general. "Sin embargo, consideramos que el tercer punto de la resolución quiere inmiscuirse en la independencia de funciones, pidiendo que la fiscal rinda cuentas, lo que es incorrecto. En el primer y segundo punto, que manifiestan el respaldo a la fiscal, estamos de acuerdo", ratificó.

Esta resolución no busca el respaldo a la fiscal, aunque aprobar resoluciones está dentro de las competencias de la Asamblea aclaró Farinango. Su bancada votará en contra del artículo 3.

Jorge Acaiturri, del PSC, declaró que la intención de su bancada es que "no exista injerencias de ninguna persona ni de ningún partido en la Función Judicial (...), estamos a favor de que se investiguen todos los temas, y salen algunas bancadas que están en contra", reaccionó. Esa es la posición del PSC hacia la fiscal a pesar de que Muentes está incluido en una investigación, añadió. Aclaró que no piden que se dilate Metástasis ni Purga y que la Fiscalía puede entregar la información según lo permite la ley.

La bancada defenderá su propuesta con sus votos a favor de que se apruebe.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.