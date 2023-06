"No me siento muy bien, estoy destrozado. Me vine a dormir en los exteriores del hospital para recordar a mi mamita", así Gilber Barbera relató como enfrentó la primera noche sin su progenitora Bella Montoya, la mujer de 67 años, que murió dos veces en el cantón Babahoyo, Los Ríos.

El último y definitivo adiós se dió la tarde del sábado 17 de junio, cuando los restos de la adulta mayor fueron conducidos hasta el cementerio General de Babahoyo. A cada paso Gilber derramaba una lágrima mientras dos primas lo sostenían de ambos brazos. "Se ha ido mi mamita. Ella sufrió bastante y ahora está en un mejor lugar", declaró el hombre.

Pese a ser un caso de connotación mundial al sepelio acudieron menos de 20 personas. Eran familiares y amigos cercanos de Gilber, quienes también estuvieron en el velorio que se desarrolló en la calle Olmedo entre 5 de Junio y García Moreno.

Bella fue sepultada en una bóveda prestada a cinco años y antes que la cerraran, Gilber encendió unas velas a su mamá y le pidió protección. "Le dije que me cuide, porque no sé qué hacer o dónde ir", sostuvo.

Después del entierro se fue donde unos amigos y luego al departamento donde vivía para darse un baño. "Yo la extraño mucho. Nunca la voy a olvidar porque nosotros desayunábamos juntos un café con pan, queso y mortadela. De ahí yo salía a buscar un pollito o lenteja para hacer un caldo. Todo lo que le preparaba ella se comía", recordó Gilber.

A las 20:20 del sábado Barbera volvió a los exteriores del hospital Martín Icaza, donde durante una semana estuvo esperando noticias de su mamá. En el mismo lugar de siempre extendió su colchoneta y se acostó, imaginando que en el cual momento lo llamaría los guardias como de costumbre.

A las 06:09 despertó de aquel sueño profundo y entendió que su mamá ya no estaba en el hospital, sino en el cementerio. "Recuerdo que cuando ella era enfermera me dejaba dormido en el área de los recién nacidos", mencionó. Este domingo 18 de junio un amigo lo encontró frente al área de emergencia y le obsequió unos zapatos negros. También le regalaron ropa de luto para que se cambie con frecuencia.

Gilber está solo y pide que lo ayuden con un triciclo para empezar a trabajar. También busca la posibilidad de que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) analice su condición y le otorgue un bono. Entre tanto, busca un lugar dónde pernoctar porque al departamento donde vivía con su mamá no quiere volver.

"Se me vienen pensamientos malos e imagínese que intente quitarme la vida. No soportó estar ahí porque mi mamita va a recoger sus pasos", aseguró. El lunes 19 de junio Gilber volverá a inscribir a su mamá como fallecida en el registro civil. Aún no sabe si irse de Babahoyo por algún tiempo hasta recuperarse de la pérdida de su progenitora.