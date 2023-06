“Mi mami falleció y me dejó solito”, era la frase que repetía llorando Gilber Barbera cada vez que recibía una llamada en su celular. El deceso de Bella Montoya Castro, se habría registrado a las 17:00 de este viernes 16 de junio del 2023, ocho días después de haber ‘resucitado’ mientras era velada en Babahoyo, Los Ríos.

Ella es la mujer de 76 años, que presuntamente resucitó el pasado viernes 9 de junio mientras velaban su cuerpo en un local ubicado en la calle Olmedo entre 5 de Junio y García Moreno, de la capital riosense.

Aunque ante la ley, Bella Moncayo estuvo legalmente muerta hasta este 15 de junio, en la práctica aún respira en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital, cuyos directivos no han proporcionado ninguna información oficial sobre este caso.

Gilber relató a diario EXPRESO que mientras él estaba frente al área de emergencia lo llamaron a darle la triste noticia. “Se me hizo raro que hoy no hubo visitas porque habría limpieza en la sala. Pero ya a las 18:00 me dicen que había fallecido”, mencionó.

Hasta las 20:15 el hijo de la difunta seguía, sentado en un banco de plástico, esperando que le entreguen el cuerpo su progenitora.

Sus familiares empezaron a llegar paulatinamente para ultimar detalles del velatorio. Se conoce que será en el mismo sitio donde fue velada inicialmente.