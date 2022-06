En una primera convocatoria, las ofertas presentadas no cumplieron con lo estipulado por Inmobiliar.

Aún no se va. El 14 de junio de 2022, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) anunció que se trasladará la subasta pública del avión presidencial Legacy para julio. Mismo que, en mayo pasado, el primer mandatario, Guillermo Lasso, aseguró haber sido vendido al Gobierno colombiano.

El avión comprado durante el mandato del expresidente Rafael Correa tuvo un primer intento de subasta pública lanzada el 6 de junio de 2022. Sin embargo, Inmobiliar informó que "no contó con ofertas calificadas" y que, por ende, se lo trasladará para el próximo 15 de julio de 2022.

Según el documento de la subasta pública ascendente emitido por Inmobiliar el 6 de junio de 2022, el avión Legacy tiene un precio base de $7'685.410,21. Asimismo, indicaba que la recepción de ofertas sería el 13 de junio pasado. Sin embargo, ninguna de las que llegaron fueron calificadas.

El 17 de mayo de 2022, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que se había vendido el avión presidencial al Estado colombiano y que sería entregado esa misma semana.

Sin embargo, horas más tarde, el mandatario colombiano, Iván Duque, desmintió lo dicho por Lasso y señaló que "no se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi Gobierno".