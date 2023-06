El Municipio de Durán emitió un comunicado en el que alertó y mostró su postura de rechazo por un "atentado en contra de la integridad física" de Hugo Chacón, Director de Control de Tránsito quién estaba en oficinas de la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD). Diario EXPRESO ha intentado conocer más detalles del hecho pero su equipo de comunicación no emite respuesta a ello.

"Este nuevo acto de violencia se presume que son el resultado de las decisiones implementadas en la actual administración para mejorar el servicio para mejorar el servicio que nos permita combatir la corrupción" se lee en el escrito del municipio que fue colgado en redes sociales.

Este no es el primer ataque que se ha dado contra las dependencias de la ATD, el pasado 31 de mayo se arrojó un elemento explosivo, el mismo que fue descubierto en horas de la mañana del 01 de junio. Cuando los trabajadores ingresaron a sus jornadas laborales.

De acuerdo a los informes que se levantaron de los vídeos de las cámaras de seguridad, hombres lanzaron un "artefacto lleno de clavos y esquirlas de metal" que dejaron un hueco en la acera y ventanales con agujeros, similares a los de balas.

En aquella ocasión, el alcalde Luis Chonillo emitió también un comunicado, en el que expuso su rechazo. Esta vez, desde su equipo de relaciones públicas se dijo que se iban a comunicar con él, para ver si se publicaba otro comunicado.

No obstante, desde que fue posesionado en la segunda semana de mayo hasta la actualidad, el alcalde Chonillo no ha realizado un pronunciamiento público. Se dijo también, que se iba a indicar si se descartaba las entrevistas pues desde esa fecha no asignan una fecha y hora para hablar sobre la violencia en la segunda ciudad más poblada de Guayas.

A finales de mayo, el gobierno nacional, dispuso que se fortalezca la presencia de militares en el cantón Durán, pero dichos patrullajes no han evitado que se ejecuten actos violentos o terroristas.