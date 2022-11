Este martes 22 de noviembre a las 11:00 la jueza Soledad Manosalvas, del Complejo Judicial Norte, ha convocado a audiencia para resolver la acción de protección que presentó Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. La acción es en contra del presidente del organismo Virgilio Saquicela, Marcela Holguín de UNES, Darwin Pereira, el socialcristiano Esteban Torres y el asambleísta de UNES Ronny Aleaga, miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Villavicencio fue suspendido por 31 días sin sueldo por el CAL que tomó la resolución el pasado 10 de noviembre.

Fue acusado de violación del numeral 5 del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero él dice que ese numeral fue mutilado porque establece que la única razón para suspender a un asambleísta es cuando haya proferido ataques u ofensas a otro colega en las sesiones del pleno de la Asamblea, del pleno de la comisión o del CAL. Y ese será uno de sus argumentos este martes. Para reforzar su exposición estará Ricardo Vanegas quien ha sido designado procurador común de 13 legisladores que presentaron un amicus curiae para Villavicencio.

Para él la violación es flagrante. "Se me denuncia o sanciona por haber escrito un tuit. No solo se me suspende sino que no se me paga la remuneración". Villavicencio recordó que en una acción similar presentada por otra legisladora en su contra la posición de Saquicela cuando era vicepresidente del Legislativo fue distinta a la adoptada en su contra por el caso de la legisladora Núñez.

En el amicus curiae los legisladores ofrecen aportar con opiniones de trascendencia para la sustanciación de la acción. Opinan que la sanción a Villavicencio "podría ser el mecanismo que empleará la mayoría, de la que no somos parte, para silenciar la voz de quienes estamos luchando contra todo tipo de corrupción al aplicar sanciones que no se encuentran tipificadas en la Ley".

Para ellos la jueza, al resolver esta acción de protección, contribuirá en la formación de derechos vivos en el caso concreto y protegerá no solo al titular de Fiscalización "que ha sido indebidamente sancionado sino también a todos los asambleístas que no sean parte de una mayoría que busca que la minoría que esta en contra de todo tipo de corrupción se libre de combatirla sin limitaciones".

¿Por qué se impuso la sanción a Villavicencio? El CAL tramitó una queja de la asambleísta de Unión por la Esperanza (Unes), Patricia Núñez. Ella acusó de trato en términos peyorativos que habría proferido el presidente de Fiscalización. En su cuenta de Twitter Villavicencio se habría referido al aspecto físico de la legisladora por una posible semejanza al de la actriz principal de la novela colombiana "Betty, la fea".

En otro tuit habría asegurado que la asambleísta quedó "como puerco" por haberse sumado a una denuncia que luego fue desmentida por los entes de inteligencia estatales.