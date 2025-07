Los asambleístas necesitan niñera para no corromperse

Es un fraude a la ley en toda regla: ante la prohibición de contratar a sus propios familiares como empleados de despacho, varios asambleístas (un número no determinado pero, al parecer, nada despreciable) se han puesto de acuerdo entre sí para salirse con la suya. La fórmula es elemental: yo contrato a tus parientes, tú contratas a los míos. Esta bonita manera de hacer baipás a las leyes contra el nepotismo recuerda a los préstamos vinculados por reciprocidad entre instituciones financieras que precipitaron la crisis bancaria del 99: corrupción cruzada. Niels Olsen, presidente de la Asamblea, se ha propuesto cortar esta práctica por lo sano, mediante una reforma al reglamento interno de talento humano. Hasta el momento ya ha identificado 40 de estas contrataciones dolosas que corresponden a hermanos de asambleístas, a quienes ha pedido la renuncia. “Estamos haciendo un barrido -dijo en una entrevista con Ecuador TV- para identificar padres, parejas, primos…”. No es difícil que los casos se cuenten por centenas.

La anécdota es risible: el asunto se descubre porque el oficialista Dominique Serrano, que probablemente sea, a sus 19 años, el legislador más joven de la historia ecuatoriana, fue visto dibujando monigotes durante una sesión de la comisión parlamentaria a la que pertenece. Dibujando en lugar de atender a clases, ¡horror! Hubo llanto y rechinar de dientes en la bancada correísta. Ricardo Patiño, a quien el envío de cocaína a Italia por valija diplomática le parece irrelevante, se escandalizó por esto. Y la bancada oficialista le siguió la corriente y pidió una sanción para el malportado, como si el problema con Serrano fuera que dibuja en las sesiones y no el hecho de que ellos lo pusieron ahí a pesar de su evidente falta de preparación para el cargo. El caso es que, enfocados los reflectores en el joven dibujante, que nunca hizo nada para merecer la atención de nadie, se descubre que un hermano suyo y su propia madre trabajan en la Asamblea.

¿Quién contrató a la madre? El indescriptible asambleísta, también de la bancada de gobierno, Eckenner Recalde, con una larga y poco edificante historia de chanchullos peseteros en esta sede parlamentaria. De hecho, la tenía como asesora de nivel 1, con 3 mil dólares de sueldo sin contar con beneficios. A cambio, la hija de Recalde, Nathaly, se desempeña como asambleísta alterna de Dominique Serrano.

Eckenner Recalde y su rol en el escándalo dentro de la Asamblea

Que el nombre de Recalde sea el primero en saltar en este primer caso de corrupción abierto en la nueva legislatura no debe sorprender a nadie. No debe sorprender, para empezar, a los propios oficialistas, que lo conocen muy bien y que, sin embargo, en el período anterior, fueron capaces de elevarlo incluso a la vicepresidencia de la Asamblea, con puesto fijo en el Consejo de Administración Legislativa (CAL). En 2021 había llegado a legislador por la Izquierda Democrática, pero fue expulsado de este partido por diezmero. Las pruebas eran tan contundentes que él no tuvo más remedio que admitirlo: sí, efectivamente, cogía plata del sueldo de sus asistentes. Lo justificó diciendo que era para “hornados solidarios”. Un meme, el honorable. El Comité de Ética propuso su destitución. La correísta Luisa González lo defendió a capa y espada y el Pleno lo salvó. Su amigo, el entonces asambleísta Daniel Noboa, faltó ese día. Recalde volvería de su mano tras la muerte cruzada y ahí lo tenemos hoy, haciendo lo que sabe.

He ahí el problema de fondo que las reformas anunciadas por el presidente Niels Olsen dejan intacto. Él ni siquiera se atreve a nombrar a Eckenner Recalde (ni a nadie en absoluto) en sus denuncias; al contrario, habla del asambleísta A y el asambleísta B para explicar cómo funciona este esquema de nepotismo. De hecho, no ha dado un solo nombre de los legisladores cuyos 40 hermanos obtuvieron un puesto en la Asamblea de forma fraudulenta. Y no es que no se lo hayan pedido. Así, esta cruzada anticorrupción se traduce, hasta el momento, en una purga anónima, para no incordiar a nadie, especialmente para no incordiar a los amigos poderosos de Eckenner Recalde. El problema de fondo no es haber descubierto un caso de nepotismo: es que siempre estuvo ahí y todo el mundo lo sabía.

Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Transparencia, señaló que en el caso del asambleísta Serrano no hay que caer en el 'bullying'.

La reforma propuesta por Niels Olsen es un absurdo

¿Y la reforma al reglamento de talento humano para impedir la contratación de familiares de asambleístas en toda la institución? A primera vista parece una medida eficiente, pues prohíbe específicamente el fraude del baipás. Pero, si se lo piensa bien, es un absurdo que podría impedir la contratación honesta de personas valiosas por el hecho de ser parientes de algún asambleísta con quien no necesariamente tienen alguna componenda. Hasta podrían no tener relación alguna, incluso ser rivales políticos, como ocurre con los hermanos Lasso y los hermanos Correa, por no poner sino los ejemplos más visibles.

La Asamblea es un organismo demasiado grande y bien podría ocurrir que un asesor jurídico de la presidencia tenga un primo que se desempeña como asambleísta alterno de un bloque de minoría sin que esa coincidencia signifique nada. El hecho de que sea necesaria una reforma tan específica en un reglamento tan básico para evitar que en la Asamblea Nacional se cometa fraude contra la ley es una derrota institucional para el país. Y la confirmación de una tendencia insana: la de legislar por la excepción, lo cual es un vicio. No va a ser un reglamento de talento humano el que ponga fin a la corrupción sistémica de la Asamblea.

