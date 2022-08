Este jueves en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, compareció de forma telemática el director del Servicio Nacional de Rehabilitación Social, Pablo Ramírez, para explicar el proceso relacionado a la Acción de Habeas Corpus concedida favor del Jorge Glas, por el Juez de Portoviejo, Banny Molina.

Arresto domiciliario y prohibición de salida del país para el juez Banny Molina Leer más

Ramírez reveló que se encontraron inconsistencias en la emisión de la boleta de excarcelación para el sentenciado ex vicepresidente, Daniel Salcedo y Cristhian Araujo. La primera novedad hallada fue que fueron ingresadas de forma física a la CPL Pichincha 2 (cárcel 4 de Quito), estaban escaneadas (no eran originales), estaban en un formato no vigente, contenían la firma manual del Juez Molina, carecían de código QR, sin fecha de registro y la boleta de Glas tenía un error en un número de su cedula de identidad.

"Vemos que en esta boletas existen varias inconsistencias el director del centro de privación de libertad (cárcel 4 de Quito), el asesor jurídico y trabajador social, pueden ser sujetos de ser procesados por evasión (incumplimiento de verificación documental) en caso de que no comprueben que las boletas fueron verificadas", sostuvo Ramírez.

La As. @SofiaEspinRC, ante las motivaciones presentadas por el director del @SNAI_Ec, Gral Pablo Ramírez, sustentadas en que la firma de la juez en la boleta de @JorgeGlas es ilegal POR SER FÍSICA, presenta una boleta con firma física a la que SÍ se dio trámite. pic.twitter.com/ouXIj2DsF0 — Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana (@ParticipacionAN) August 11, 2022

Desde el correísmo varios asambleístas increparon al funcionario indicando que, por qué por "mero formalizamos" no se le dio la libertad a Glas. Defendieron la sentencia del juez Banny Molina sobre el habeas corpus que fue ingresado por otro PPL e incluía a Glas y Salcedo.

"No es un cualquier juez, es un juez de garantías penitenciarias", sostuvo el legislador Fernando Cedeño. Mientras Luisa González pidió explicación a Ramírez sobre sus funciones, porque "al aparecer también es perito, grafólogo y experto en boletas". El legislador Ricardo Chávez e incluso pidió al titular de SNAI que renuncie por haber demostrado ser incompetente en el cargo.

Por pedido del asambleísta Mauricio Zambrano se aprobó una moción para que a la comisión acudan a comparecer Marlon Karolys.