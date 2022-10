Sin castigos más severos va camino a convertirse en un problema sin fin. Las nuevas acusaciones de diezmos en la Asamblea Nacional preocupan e indignan, más cuando las sanciones aplicadas en casos anteriores parecen no persuadir a los legisladores de evitar continuar con esta práctica.

Para el expresidente de la República Alfredo Palacio, nadie puede estar por encima de la ley y las sanciones se deberían aplicar tanto en el fuero interno de la Función Legislativa, como también a nivel judicial, no sin antes procurar la devolución de los montos obtenidos irregularmente, una vez que se pruebe el delito.

“Necesitamos regresar a tener un Congreso bicameral, que se pare firme frente a estos actos de corrupción. Mi criterio es que lo que esta gente se lleva es apenas la propina y hay alguien más por fuera que se está llevando el ‘tuco’ de la riqueza del país. Se los debe parar de raíz”. Alfredo Palacio,

​expresidente

Palacio no descarta que los actos de corrupción de este tipo no sean exclusivos de esta o las anteriores asambleas y que también pudo suceder cuando se llamaba Congreso, “pero ahora han aumentado en cifras demenciales y no solo eso: se actúa con descaro y hasta orgullo, porque el que ahora roba es vivo, es sabido, y bobo el que no lo hace”, señaló el exmandatario.

En la misma línea se pronunció el excongresista Jacinto Velázquez, quien dijo que lo que pasa en espacios como la Asamblea es el reflejo de lo que sucede en la sociedad. Recordó que fue parlamentario entre 1979 y 1984, época en la cual, aseguró, a nadie se le pasaba por la cabeza quitarle parte de su sueldo a alguno de sus colaboradores que, por cierto, eran mucho menos que ahora, lo que reducía el espacio para la “pillería”.

“He llegado a la conclusión que la corrupción debe ser combatida con la misma fuerza con la que se combate a la muerte. Es doloroso ver que este tipo de actos que se pueden dar en una Asamblea se proyectan en otros como la desatención en los hospitales y a los jubilados. Debe haber sanciones”. Marco Proaño Maya,

​exvicepresudente de la Asamblea

“Hay precedentes y deben empezar en la Asamblea porque para que la Fiscalía investigue y avance el proceso hasta llegar al final es necesario retirar la inmunidad parlamentaria. En el período pasado hubo varios casos”, señaló el también excandidato a la Presidencia.

“En este período ya se han identificado casos, cuántos más habrá, porque esto es parte de la crisis moral que vive el país. Es un acto de cobardía quitarle el sueldo a gente de su propio equipo y es canallesco porque resulta que esas personas nos representan y pueden hasta destituir al presidente”. Jacinto Velázquez,

​excongresista

El Comité de Ética de la Asamblea aún está a la espera de que se haga la denuncia formal en contra del legislador Joel Abad, de Pachakutik, quien habría solicitado el 5% del salario a sus colaboradores, según se puede escuchar en unos audios que el asambleísta asegura están editados y no reflejan la realidad.

Aunque asevera estar alejado de los temas parlamentarios y políticos, en general, el exvicepresidente del Congreso Marco Proaño Maya, dijo que la corrupción en la actual Asamblea debe ser combatida usando todos los recursos que sean posibles porque en el fondo toda acción irregular repercute en la ciudadanía en temas como la salud, la seguridad social. “Son las comisiones especializadas las que deben tomar decisiones de acuerdo a su orgánico”, señaló.

“Por un lado está el ámbito administrativo que está en manos de la Asamblea para poder sancionar, pero si se encuentran indicios de responsabilidad penal deben ser asumidos e investigados por la Fiscalía y luego llevados ante las instancias judiciales para sancionar”. Gustavo Medina,

​exdiputado

Por ahora, Pachakutik inició una investigación interna a Abad, aunque el movimiento tiene como antecedente haber sancionado con una suspensión de quince días a Rosa Cerda por sus expresiones de “si roban, roben bien”.