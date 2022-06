Debaten lo que ya no existe. El pleno de la Asamblea Nacional analiza hoy, 20 de junio del 2022, el decreto 455 que el presidente Guillermo Lasso derogó con la firma del decreto 459. Con el primero declaró el estado de excepción en tres provincias, Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, y establece medidas en respuesta a los pedidos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), protagonista del paro nacional. Y el segundo, publicado cuando la sesión ya se había instalado, deroga el anterior, excluye a Cotopaxi del estado de excepción y lo extiende a las provincias de Pastaza, Chimborazo y Tungurahua.

Luego de una serie de intervenciones en comisión general, el pleno inició el debate con la intervención del legislador del correísmo, Juan Cristóbal Lloret, quien pidió que se informe si el pleno fue notificado de la derogatoria del decreto 455, a lo que el secretario de la Asamblea, Álvaro Salazar, confirmó que no han sido notificado, por lo que el debate siguió. No fue hasta las 19:23 que la notificación llega oficialmente a la sede Legislativo, según dijo el coideario de Lloret, Fausto Jarrín.

Del lado del correísmo, las puntas fueron a cuestionar un decreto ya derogado. Para Jarrín eso no borra que el presidente Guillermo Lasso tuvo la intensión de establecer medidas, a su criterio, extremas como limitar el acceso a internet y de la comunicación, refiriéndose a los decretos que se filtraron y luego fueron corregidos. "El presidente firmó un decreto estableciendo el corte del internet, el uso de armas letales, las requisiciones, eso no es democracia... Me da vergüenza el Gobierno que tengo. De jugada maestra no tiene nada. Se burlan de quienes votaron por ustedes", dijo.

Previo a esta intervención, el legislador Esteban Torres de las filas socialcristianas, recordó que no firmaron la convocatoria a la presente sesión, no respaldarán una derogatoria del decreto 455 (ya derogado) no tampoco una eventual derogatoria del 459. "Sin embargo nos sumamos a aquellos llamados al diálogo de condura de dejar el orgullo y la vanidad a un lado y sentarse a conversar. Hay que saber escuchar al pueblo y no hay que ser soberbios del poder. Ojalá nos acompañe la sabiduría". El debate, hasta el cierre de esta nota, continúa.