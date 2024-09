Asamblea evaluará solicitud de fiscalización de Verónica Abad contra dos ministras

Estes martes 24 de septiembre del 2024, desde las 09:30, se desarrollará la sesión 963 del Pleno del Legislativo. En el tercer punto del orden del día, los asambleístas revisarán el pedido de fiscalización a dos ministras, enviado por la vicepresidenta Verónica Abad.

Hace una semana, la vicepresidenta Abad le pidió a Henry Kronfle, presidente del Legislativo, revisar las actuaciones de las ministras de Trabajo, Ivonne Núñez; y de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. Advierte que intentan destituirla y que esa es una competencia que no tienen.

Verónica Abad se refiere a la decisión de Ruth Espinoza, directora de Recursos y Sumarios Administrativos del Servicio Público, del 16 de septiembre, por el cual se abrió un sumario administrativo en su contra por presunta falta grave, determinada en el literal b) del artículo 48 de la Ley Orgánica del Servicio Público.

¿Qué dice Ivonne Núñez?

La ministra Núñez argumenta que Abad es una funcionaria pública más que no cumplió con su deber de presentarse a trabajar en Turquía, desde antes del 1 de este mes. Abad llegó el 9 de septiembre.

Abad solicita que la Asamblea inicie un proceso de fiscalización contra las ministras de Trabajo y de Relaciones Exteriores y determine su responsabilidad política en ejercicio del cargo, sin perjuicio de otras responsabilidades derivadas de los hechos denunciados.

Desde Turquía, la vicepresidenta Abad subrayó que el 24 de noviembre del 2023, con el Decreto Ejecutivo 27, el presidente Daniel Noboa le dispuso trabajar desde Tel Aviv, por lo que su función es colaborar como Embajadora por La Paz, para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina.

El pedido de Abad a la Asamblea Nacional

Abad le dijo al presidente Kronfle que solo la Asamblea podría iniciar un proceso, para una posible destitución. Él reaccionó señalando que cualquier mecanismo que se utilice debería estar enmarcado en la Constitución.

Asimismo Abad pide que se fiscalice el trato supuestamente “persecutor y denigrante” de la canciller Gabriela Sommerfeld.

Esta controversia entre Verónica Abad y funcionarias de alto nivel del Gobierno ocurre, cuando aún no se conoce si Daniel Noboa tomará una licencia para participar en la campaña para las elecciones de febrero del 2025. Una corriente incluso dice que no debería hacerlo porque no terciará por la reelección al haber llegado a Carondelet, en las elecciones anticipadas, para completar el periodo de Guillermo Lasso.

En esta sesión del Pleno también se reconocerá al Cuerpo de Bomberos de Los Ríos. Y se recibirá a delegadas de organizaciones de mujeres.

