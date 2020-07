Asamblea: Se debe investigar toda denuncia

Las denuncias siguen. La investigación en contra del asambleísta oficialista Daniel Mendoza, por un presunto tráfico de influencias en la construcción del hospital de Pedernales, dio paso a una nueva denuncia que involucra a seis asambleístas manabitas.

El representante de la Comisión Anticorrupción de Manabí, Jorge Chávez, afirmó que hay asambleístas que influyen en las designaciones de las autoridades provinciales de salud y nombró a los legisladores: Carlos Bergman, Teresa Benavides, Carlos Vera, Karla Cadena, Karina Arteaga y Rafael Quijije.

Asambleístas consultados por EXPRESO consideran que si bien hay un procedimiento establecido, son cosas que no pueden quedar en el aire, ya que de por medio está la Asamblea como institución.

“La Asamblea no le puede dar la espalda a esas denuncias. Por transparencia debemos activar los mecanismos legales de investigación y sanción”, dijo el legislador Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano (PSC).

En tanto, para la asambleísta Marcela Aguiñaga (RC), una cosa es la investigación que lleva adelante la Fiscalía por el probable cometimiento de delitos y otros son los procesos disciplinarios que realiza la Asamblea en el marco de sus competencias. Ella considera que se debe conformar una comisión que investigue todas las denuncias que se han presentado.

El coordinador de CREO, Luis Pachala, ve con preocupación lo que se ha venido denunciando; sin embargo, cree que Chávez debe presentar la denuncia en la Fiscalía para que se siga el procedimiento establecido en la ley. Aclaró que si se confirman las denuncias la Legislatura actuará sin miramientos de ninguna clase.

Mientas que para el legislador Fabricio Villamar, en la Legislatura no se actúa mientras no hay una denuncia en firme, ni siquiera para investigar, sin que esto quiera decir que sean o no responsables, sino que se investigue con las garantías del debido proceso. “Es por eso que pedí la reconformación de la Comisión de Fiscalización, porque con los miembros actuales no se garantiza credibilidad en una investigación interna”, afirmó el legislador.