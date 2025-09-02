Asamblea debate regulación del uso responsable de cannabis en Ecuador: qué pasará hoy

El proyecto de ley es de iniciativa ciudadana e ingresó a la Asamblea Nacional el 21 de agosto de 2025

El proyecto de ley será tratado en la sesión 32 del Pleno de la Asamblea Nacional.

Para la mañana de este 2 de septiembre de 2025 está previsto que la Asamblea Nacional tramite el proyecto de Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable de Cannabis en Ecuador.

Según recuerda la Asamblea Nacional, esta propuesta es de iniciativa ciudadana y tiene como objetivo regular las actividades de acceso al cannabis medicinal y de uso adulto en Ecuador.

La iniciativa ciudadana ingresó oficialmente a la Asamblea Nacional el 21 de agosto de 2025 para que inicie el trámite legislativo correspondiente.

La industria del cannabis y cáñamo en Ecuador espera generar $ 17 millones en ingresos durante 2025 -unos 7 millones más que el año pasado-, crear 30.000 empleos directos y 144.000 indirectos y contribuir con el 0,5 % al PIB al final del año.



Comisión calificadora: paso previo del proyecto de ley

De acuerdo con la agenda legislativa, el Pleno de la Asamblea Nacional iniciará el tratamiento con la conformación de la comisión calificadora de la propuesta ciudadana.

Está previsto para la sesión 32 del Pleno de la Asamblea Nacional, programada para las 10:00 de este martes 2 de septiembre de 2025.

Es el segundo punto en el orden del día, luego del Himno Nacional. En dicha sesión, la Asamblea Nacional conocerá el informe para primer debate de las reformas a la Ley del CPCCS y al Código de la Niñez y Adolescencia.

