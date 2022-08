El presidente de la Asamblea Nacional, Vigilio Saquicela, rechazó este 31 de agosto que desde su despacho se estén ofreciendo puestos a cambio de votos para censurar y destituir a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ).

Esto, luego de que el asambleísta de Pachakutik, Rafael Lucero, dijera en Radio Democracia que ha recibido llamadas de “mediadores” que a nombre de la presidencia de la entidad le han ofrecido “puestitos”, aunque aclaró que no ha sido directamente Saquicela.

El trasfondo del juicio político huele a ‘metida de mano’ en la justicia Leer más

“Hay varios asambleístas que se han acercado (a otros) a decir les ofrecemos esto o lo otro. Eso también es corrupción (…) a mí me han llamado de lado y lado, de parte del señor presidente de la Asamblea a ofrecer puestitos”, aseguró.

Las afirmaciones de Lucero se dan a pocas horas de que inicie este 31 de agosto, a las 19:00, el juicio político a la expresidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, el actual presidente Fausto Murillo y los vocales Juan José Morillo y Ruth Barreno.

Saquicela salió al paso y dio a conocer que ya se contactó por teléfono con Lucero para aclarar la situación. “Él me ha dicho que no ha tocado ningún nombre. Le pedí que me diga quién le ha ofrecido para que se tomen las medidas del caso y me respondió que personalmente conversará conmigo porque ese momento estaba ocupado”.

Según el presidente de la Asamblea no se ha conversado sobre este tema con Lucero ni se ha ofertado nada a él o a otro legislador.