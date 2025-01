La Asamblea arrancó el año con rostros nuevos y quejas de suplentes de ADN

Un desfile de nuevos rostros se vivió la mañana de este 6 de enero de 2025 en la Asamblea Nacional. Desde hoy, 98 suplentes debían asumir el puesto de los asambleístas que buscarán la reelección en los comicios generales del 9 de febrero de 2025.

La presidenta encargada del Legislativo Esther Cuesta (correísmo) se refirió a la situación de quiénes no solicitaron licencia y, por disposición del Pleno, debieron acogerse a la misma. Dijo que no podrían actuar en el Pleno en caso de querer hacerlo. "No deberían estar aquí porque la resolución es clara y el Pleno es el máximo órgano de decisión legislativa. Incurrirían en ilegalidades. No pueden entrar al Pleno", dijo Cuesta.

Durante esta mañana, asambleístas como Ramiro Vela y Fernando Jaramillo (ADN) estuvieron en la Asamblea. El primero dijo que se presentó para acompañar a su alterna.

Jaramillo no ofreció declaraciones. Pero quien sí lo hizo fue su alterna Ana Cifuentes. Ella arremetió incluso contra el mismo presidente Daniel Noboa. "A nosotros sí nos duele el Ecuador. Tenemos hijos en el Ecuador. No cómo otros personajes que hasta sus hijos deben nacer en el extranjero ", dijo.

Pero no fue la única queja de una alterna en ADN. Fernanda Robles, quien actuará en lugar de Diego Matovelle, mencionó que no ha tenido contacto con su asambleísta principal. Habló incluso de que la había bloqueado. Y, en ese escenario, ella actuaría de forma autónoma porque no responde a un partido político.

El Legislativo tenía previsto para hoy una sesión en la que trataría el primer debate sobre la Ley Orgánica para Fortalecimiento del Sistema de Información Nacional de Salud y Control de Conflictos de Interés.

Antes de la instalación del Pleno fue necesario que el personal técnico instruya a los suplentes sobre el uso de, por ejemplo, el sistema de registro y votación.

Posible reactivación de las Comisiones

La resolución del pasado 4 de enero incluía la determinación de que se suspenda el funcionamiento de las comisiones. Esto porque en la mayoría de ellas, tanto el presidente como vicepresidente, salieron para la campaña electoral.

Esther Cuesta indicó que es posible que el Pleno acuerde la reactivación y también cómo funcionarían las mesas. Sin embargo aclaró que esa no sería solamente una decisión suya.

